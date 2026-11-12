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Cukrovka může pacienty připravit o zrak. Nutná je prevence, varují lékaři

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  9:32
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Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

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Diabetes neohrožuje pouze srdce a cévy, ale také zrak. Diabetická retinopatie neboli poškození drobných cév sítnice může být dlouho bez jakýchkoli příznaků. Pacienti tak často netuší, že se jim zrak postupně zhoršuje. V pokročilém stadiu ale onemocnění může vést až ke slepotě. Lékaři proto zdůrazňují důležitost pravidelných kontrol, ideálně jednou ročně. V Česku nově pomáhá s včasným záchytem také screening s využitím umělé inteligence.

„Počínající retinopatie nebolí, opravdu nemusí dělat vůbec žádné obtíže, takže je to velmi záludné,“ upozornila předsedkyně České oftalmologické společnosti Jarmila Heissigerová. Právě proto podle ní nestačí spoléhat na to, že pacient dobře vidí a nemá žádné potíže. Změny na sítnici totiž mohou postupovat skrytě a odhalí je až odborné vyšetření.

Diabetická retinopatie vzniká v důsledku poškozování drobných cév v sítnici. Ty začnou prosakovat, objevují se drobná krvácení a místa nedokrvení. Pokud se nedaří udržet hladinu cukru v krvi pod kontrolou a onemocnění postupuje, sítnice může začít vytvářet nové cévy. Ty jsou ale velmi křehké, snadno krvácejí a mohou způsobit závažné poškození oka. V nejzávažnějších případech mohou krvácení a změny v tkáni vést až ke ztrátě zraku. Pacienti, kteří přicházejí k lékaři teprve v této fázi, už podle Heissigerové mohou mít téměř neléčitelný nález.

Cukrovku musíme léčit dřív, proděláváme miliardy. Diabetolog o hrozbě 21. století

Cukrovka může poškodit také místo nejostřejšího vidění, takzvanou makulu. V ní se může rozvinout otok, který způsobuje rozmazané vidění nebo vlnění rovných čar. Kromě sítnice jsou diabetici ohroženi také dřívějším vznikem šedého zákalu a častějším výskytem zeleného zákalu.

Heissigerová doporučuje pacientům s diabetem, aby absolvovali oční kontrolu alespoň jednou ročně, a to i tehdy, když nemají žádné potíže. Vyšetření by totiž měli podstoupit už při prvním záchytu cukrovky. Včasné odhalení onemocnění je důležité také pro samotnou léčbu, která závisí na rozsahu poškození.

Umělá inteligence zachytila 18 tisíc pacientů s poškozením sítnice

„Pokud má pacient náhlý pokles či ztrátu vidění, musí navštívit očního lékaře ihned,“ zdůraznila Heissigerová. Varovným příznakem může být také stín nebo pocit opony padající do zorného pole, často doprovázený záblesky či pohybujícími se skvrnami.

Význam včasného vyšetření potvrzuje také předseda České diabetologické společnosti Martin Prázný. Upozornil, že ještě v roce 2021 na preventivní oční kontroly nedocházelo až šedesát procent pacientů s cukrovkou. Lékaři proto hledali způsob, jak screening zpřístupnit většímu počtu lidí.

Hlídáte si hladinu cukru v krvi?

Vedle klasického vyšetření u oftalmologa mohou nyní pacienti využít také fotografování očního pozadí speciální kamerou přímo v diabetologické ambulanci. Snímek následně vyhodnotí umělá inteligence, která dokáže během několika sekund určit, zda existuje podezření na diabetickou retinopatii.

Česko je podle Prázného první zemí na světě, která získala plošnou úhradu tohoto screeningu přímo v diabetologických ambulancích. Zatímco v roce 2023 nabízelo vyšetření 86 pracovišť, v roce 2025 jich bylo 174, tedy zhruba třetina všech diabetologických ambulancí v zemi. Jen za rok 2025 podstoupilo screening přibližně 75 tisíc pacientů.

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Umělá inteligence ale podle odborníků nenahrazuje komplexní vyšetření u očního lékaře. Zaměřuje se pouze na známky diabetické retinopatie a nedokáže spolehlivě odhalit další oční onemocnění, například zelený zákal nebo věkem podmíněnou makulární degeneraci.

Neléčená cukrovka poškozuje i srdce a ledviny

Postižení sítnice je podle Prázného zároveň varováním, že problémy se mohou týkat také dalších cév v těle. Diabetes totiž nepoškozuje pouze drobné cévy v oku, ale zvyšuje také riziko onemocnění srdce a ledvin.

Podle Davida Karáska z III. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc má problémy se srdcem zhruba každý třetí pacient s cukrovkou. Výrazně častější je u diabetiků také srdeční selhání. „Vyskytuje se u nich až čtyřikrát častěji než u běžné populace,“ doplnil.

Hrozba zvaná prediabetes. Začněte se onemocnění bránit včas

Prázný zároveň upozornil, že v Česku žije přibližně 1,16 milionu lidí s diabetem. Dalších 336 tisíc má podle dostupných laboratorních dat prediabetes. To znamená, že mají zvýšenou hladinu cukru v krvi, která však ještě nedosahuje hodnot potřebných pro diagnózu cukrovky 2. typu.

Celkové náklady na zdravotní péči o pacienty s cukrovkou dosáhly v roce 2025 podle něj 154 miliard korun. Bez účinnější prevence a včasné léčby budou podle odborníků dál narůstat. Základním problémem tak zůstává nejen samotný výskyt cukrovky, ale především její pozdní záchyt.

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Cukrovka může pacienty připravit o zrak. Nutná je prevence, varují lékaři

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