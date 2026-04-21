Cukrovka i rodinná historie. Nové prohlídky pomohou čelit rakovině slinivky

Kamila Bendová
Rakovina slinivky patří mezi nejagresivnější a nejobávanější nádory. Podlehli jí například herec Patrick Swayze nebo podnikatel Steve Jobs, z českých osobností pak například Vladimír Dlouhý. Každý rok v tuzemsku lékaři odhalí 2 500 nových případů této rakoviny, přičemž až 2 300 lidí na ni umírá.
Snímek z CT, který odhalil rakovinu slinivky.

Snímek z CT, který odhalil rakovinu slinivky. | foto: Profimedia.cz

Tisková konference Masarykova onkologického ústavu na téma Diagnostika, léčba a...
Tisková konference Masarykova onkologického ústavu na téma Diagnostika, léčba a...
Tisková konference Masarykova onkologického ústavu na téma Diagnostika, léčba a...
10 fotografií

Odborníci varují, že do roku 2030 se stane druhou nejčastější příčinou smrti mezi nádorovými onemocněními hned po karcinomu plic.

Šance na přežití je mizivá zejména kvůli tomu, že rakovina slinivky probíhá zpočátku téměř bez příznaků. Až později mohou přijít bolesti v horní části břicha či v zádech, hubnutí, zežloutnutí očního bělma a kůže, tmavá moč, nechutenství, nevolnost a zvracení, průjmy či celková slabost.

„Bohužel patříme k zemím s nejrychlejším nárůstem počtu nemocných. Šance, že pacient bude s diagnózou žít déle než pět let, je u nás ale nižší než v jiných zemích,“ říká Ondřej Urban, přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc.

Zatímco ve Spojených státech se bavíme o 12 procentech, v Česku lidé přežijí déle než pět let jen v šesti až devíti procentech případů. Američané totiž dokážou nemoc odhalit dříve, používají modernější formy chemoterapie a soustřeďují operace do specializovaných center. Jedinou nadějí, jak pacientovi prodloužit život až o několik let, je včasné odstranění nádoru.

Statistiky

  • 2 500 případů rakoviny slinivky přibude v Česku každý rok.
  • 5 tisíc pacientů s cukrovkou budou nyní lékaři kvůli této rakovině sledovat.
  • 30 % vzniklých nádorů slinivky může být důsledkem kouření.
  • 500 pacientů už lékaři sledují v programu HEPACAS. Nemoc měl jejich příbuzný.

Diabetes jako vodítko?

„Pokud se toto onemocnění zachytí hned v zárodku, mají pacienti výrazně vyšší šanci. Když už je rakovina rozvinutá, je průměrná doba přežití osm měsíců od stanovení diagnózy,“ řekl iDNES.cz Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

V Česku se proto lékaři zapojují do specializovaných programů, které cílí na rizikové pacienty a snaží se nemoc odhalit včas. Odborníci nyní zkoumají další možné vodítko k odhalení rakoviny slinivky, a to rozvoj cukrovky.

„Nádor totiž dlouho předtím, než se nám jej podaří odhalit, ovlivňuje zpracování glukózy v těle, čímž může vyvolat diabetes,“ vysvětluje Urban. V době stanovení diagnózy rakoviny slinivky má poruchu metabolismu glukózy přibližně 75 až 86 procent pacientů.

Pokud se toto onemocnění zachytí hned v zárodku, mají pacienti vyšší šanci.

Svatopluk Býmalékař

V novém projektu pod záštitou ministerstva a prezidenta Petra Pavla se do prevence zapojí 500 ordinací praktických lékařů, které budou v následujících dvou letech sledovat pět tisíc pacientů s nově diagnostikovanou cukrovkou 2. typu nebo prediabetem. Vyšetřovat začnou nejspíše už letos v červnu. Projekt bude součástí programu Podpory časné diagnostiky rakoviny slinivky břišní v České republice, na který je z Evropského sociálního fondu vyčleněno téměř 30 milionů korun.

Cílem projektu je ověřit, zda praktičtí lékaři dokážou u vybraných rizikových skupin obyvatelstva (například s nově diagnostikovaným diabetem v populaci starší 60 let), zachytit rakovinu slinivky v časném stadiu už ve svých ordinacích.

„Pokud se to podaří, může to zásadně zlepšit prognózu těchto pacientů. Projekt není jen o vyšetření pacientů, ale o pilotním ověření komplexního diagnostického algoritmu, který bude moci být zavedený do běžné klinické praxe,“ říká Miroslav Zavoral, předseda Komise pro podporu diagnostiky a léčby rakoviny slinivky břišní ministerstva zdravotnictví.

Odborníci očekávají, že z celkového počtu pěti tisíc sledovaných osob se během dvou let zachytí přibližně 20 až 30 případů rakoviny slinivky. Součástí projektu je také hodnocení nákladové efektivity. Časný záchyt onemocnění by totiž mohl výrazně snížit náklady spojené s léčbou pokročilých stadií. Jen Všeobecná zdravotní pojišťovna loni zaplatila za léčbu zhruba půl miliardy korun.

Vyšetření rizikových pacientů

„Screening funguje tak, že pacienti jsou dotazováni, zda náhodou nemají výskyt rakoviny v rodině či zda se tam nevyskytují chronická onemocnění slinivky či chronické záněty. My musíme vytipovat pacienty, kteří mají riziko větší než pět procent,“ vysvětluje lékař Svatopluk Býma. Pro běžnou populaci zatím nemá takový screening smysl, ale pokud se projekt osvědčí, mělo by to podle něj smysl jej zavést i plošně.

Ordinace s největším počtem diabetiků, které by se mohly do projektu zařadit, vybere Ústav zdravotnických informací a statistiky. Praktici pak osloví pacienty, odeberou jim krev a odešlou je na zobrazovací vyšetření, aby ověřili, zda slinivka nevykazuje podezřelé změny.

Kromě projektu praktických lékařů zaměřeného na diabetiky v tuzemsku běží od roku 2023 i program časného záchytu karcinomu pankreatu HEPACAS České gastroenterologické společnosti. Ten hradí pojišťovny a cílí na osoby, u nichž je riziko vzniku nádoru vyšší než pět procent. Patří sem lidé, kteří mají alespoň dva příbuzné s karcinomem slinivky, z nichž alespoň jeden je příbuzný prvního stupně, tedy rodič, sourozenec nebo dítě. Další ohroženou skupinu tvoří lidé s dědičně podmíněnou formou chronické pankreatitidy nebo nositelé některých genetických mutací.

„Rizikové pacienty vyšetřujeme v centrech vysoce specializované péče, kde jednou ročně podstupují magnetickou rezonanci a endoskopickou ultrasonografii,“ vysvětluje Ilja Tachecí, přednosta II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové.

V rámci tohoto projektu pacienty pomáhají vytipovávat ambulantní specialisté i praktici tím, že vyplní dotazník na webu. „My jej následně vyhodnotíme a případně jedince odešleme do jednoho z 28 specializovaných center k podrobnému vyšetření,“ dodává Tachecí.

Lékaři už v rámci programu HEPACAS sledují více než 500 lidí. „U čtyř z nich už jsme odhalili nějaký typ nádoru, jeden z nich měl rakovinu slinivky,“ popsal pro iDNES.cz gastroenterolog Ondřej Urban. Podle něj je projekt prospěšný zejména u žen, které prodělaly rakovinu prsu a mají vysokou pravděpodobnost vzniku rakoviny pankreatu.

Český objev

Mimo to odborníci pracují také na nových metodách, pomocí kterých by dokázali rakovinu slinivky diagnostikovat v počátečním stadiu u co nejvíce lidí. Do budoucna by k tomu mohly sloužit třeba specializované krevní testy. Vědci ale musí nejprve určit soubor molekul, které by v krvi prokázaly přítomnost nádoru.

„V současnosti testujeme vynález českého vědce, profesora Holčápka, který spolu se svým týmem vyvinul test, díky kterému je možné odhalit v raném stadiu různé nádory, a to včetně rakoviny slinivky. Na podobném principu funguje také krevní test, který byl nedávno schválen v USA. Uvidíme, jak se osvědčí a kdy bude případně dostupný i u nás,“ popisuje Urban.

Díky testu s názvem Lipidica bude možné testovat velký vzorek lidí. „Výsledky studie budeme mít k dispozici za rok až dva. Bylo by skvělé, kdybychom pak měli nový efektivní screeningový nástroj,“ doplnil. Předběžné výsledky však byly podle Urbana natolik slibné, že je publikoval nejprestižnější odborný časopis Nature.

Slinivka břišní je umístěna za žaludkem, měří do 15 centimetrů. Bez ní bychom nedokázali trávit potravu ani udržet stabilní hladinu cukru v krvi. Produkuje trávicí enzymy, které rozkládají tuky, bílkoviny i sacharidy, a zároveň hormony, jako je inzulin, které řídí metabolismus.

Rakovinu slinivky odborníci často dávají do souvislostí s nezdravým životním stylem. Za velmi rizikové faktory označují kouření, obezitu a konzumaci vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Mezi ně patří jídla, která mají dlouhou dobu trvanlivosti, jsou uzavřená v nepropustných plastových obalech a obsahují velké množství konzervantů.

„Přibližně 20 až 30 procent nádorů vzniká právě vlivem kouření. Vliv ultrazpracovaných potravin vědci stále zkoumají,“ upozorňuje Urban. Doporučuje nicméně konzumaci dostatečného množství ovoce a zeleniny.

Vstoupit do diskuse

„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Finanční stopka. Bez peněz EU se Česko do výstavby rychlotratí nepustí

Ilustrační snímek

Bez jasné záruky spolufinancování Česko výstavbu vysokorychlostních tratí nespustí. Plán vybudování sítě rychlodrah během zhruba patnácti let by totiž vyžadoval zhruba zdvojnásobení peněz, které nyní...

21. dubna 2026

Cukrovka i rodinná historie. Nové prohlídky pomohou čelit rakovině slinivky

Snímek z CT, který odhalil rakovinu slinivky.

Rakovina slinivky patří mezi nejagresivnější a nejobávanější nádory. Podlehli jí například herec Patrick Swayze nebo podnikatel Steve Jobs, z českých osobností pak například Vladimír Dlouhý. Každý...

21. dubna 2026

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Malá loď poblíž obřího tankeru na zkapalněný zemní plyn v Malackém průlivu (15....

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

21. dubna 2026

Trumpův TRIPP. Turecko se chopilo šance, světu nabízí místo Hormuzu svůj koridor

Premium
Přechod Alican na turecko-arménské hranici (11. února 2023)

Turecko větří šanci. V době, kdy je každý tanker s ropou závislý na aktuální náladě Donalda Trumpa a „otevíracích hodinách“ Hormuzského průlivu, se jeho země světovému obchodu jeví jako neodolatelně...

20. dubna 2026,  aktualizováno  23:51

Hodně pije a má nevysvětlitelné absence. Rozlícený šéf FBI žaluje list pro pomluvu

editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu...

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel v pondělí podal žalobu za pomluvu na časopis The Atlantic a jeho reportérku Sarah Fitzpatrickovou poté, co publikace v pátek...

20. dubna 2026  21:41

Čeká nás spolupráce na jaderném odstrašování, oznámil Macron v Polsku

Polský premiér Donald Tusk a francouzský prezident Emmanuel Macron uzavřeli...

Francie a Polsko si plánují vyměňovat informace a pořádat společná cvičení v programu pokročilého jaderného odstrašování, uvedl v pondělí francouzský prezident Emmanuel Macron. Současně vyzval...

20. dubna 2026  19:41,  aktualizováno  21:29

„Lepší než Obamova a Bidenova.“ Trump slibuje jadernou dohodu s Íránem

Americký prezident Donald Trump na akci organizace Turning Point USA v kostele...

Jaderná dohoda, kterou Spojené státy vyjednávají s Íránem, bude lepší než mezinárodní dohoda o omezení íránského jaderného programu nazvaná Společný všeobecný akční plán (JCPOA) z roku 2015, napsal v...

20. dubna 2026  21:28

Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most jsou uzavřeny kvůli požáru střelnice

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...

Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uvedl na síti X dopravní podnik, který už...

20. dubna 2026  20:26,  aktualizováno  21:15

Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila

Vizualizace plánované stanice metra Pankrác na trase D

Místopisná komise rady Prahy doporučila vedení města pojmenování stanic budované linky metra D. Oproti pracovním názvům se má změnit mimo jiné Olbrachtova, což dříve navrhli bývalý náměstek města pro...

20. dubna 2026  20:45,  aktualizováno  20:59

Česko si předvolalo ruského velvyslance. To vy porušujete mezinárodní právo, řekl

Velvyslanec Ruské federace Alexandr Zmejevskij přijel na Pražský hrad za...

Ministerstvo zahraničí v pondělí ruskému velvyslanci v ČR Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám českým firmám. Podobná rétorika vůči ČR, českým subjektům i českým spojencům...

20. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  20:50

Japonsko po silném zemětřesení zasáhla tsunami. Hrozí další, obří otřesy

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varovaly před vlnou tsunami. (20....

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,7, upřesnily úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Nejvážněji bylo...

20. dubna 2026  10:18,  aktualizováno  20:40

Od aut až po plechovky. Jak válka s Íránem ovlivňuje světové dodávky hliníku

ilustrační snímek

Válka v Íránu odhalila slabiny nejen obchodu s ropou či zemním plynem, ale i dalšími komoditami, pro jejichž dodávky je oblast Perského zálivu klíčová. Jednou z nich je i hliník, kov s univerzálním...

20. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.