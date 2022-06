Pečeme tak, aby alergik věděl, že mu bude dobře, říká majitelka cukrárny Buchty

V Česku má čím dál více lidí nějakou potravinovou alergii. Jak to gastronomie reflektuje?

Jsou podniky, které se tím zabývají. Šéfkuchař Jan Punčochář to má zmáknuté. Ale někde je to katastrofa. Hodně firem si myslí, že když upečou něco bezlepkového v lepkovém provozu, je to v pořádku, ale není. Mouka se rozlétne všude, napráší, vznikne kontaminace.

Konkurují si podniky, které vycházejí alergikům vstříc?

Spíš ne. Před 4–5 lety tu byl boom bezlepkových podniků, ale neuživilo je to. Skončily nebo omezily sortiment.