Zdeněk Vocásek spáchal v 80. letech dvě vraždy a dalšího člověka napadl tak brutálně, že to soud vyhodnotil jako vražedný pokus. Dostal za to nejprve trest smrti, ale než ho stihli vykonat, změnil se režim, poprava byla zrušena a posléze změněna na doživotí. Ve vězení je Vocásek od roku 1987, což z něj dělá nejdéle vězněného Čecha.
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