Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čubička beze mě pláče, na mrtvoly kašlu! Co vyplynulo z dopisů vraha Vocáska

Premium

Fotogalerie 24

Zdeněk Vocásek zatím o propuštění žádá marně. | foto: Profimedia.cz

Pavla Žáková
  5:30
Kdo je Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek? Nejdéle vězněný Čech. Muž, který jen o vlásek unikl trestu smrti. Dvojnásobný vrah, který má na svědomí i další vražedný pokus. A také pětašedesátiletý senior, jenž se teď snaží přesvědčit, že se změnil a zaslouží si žít venku.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zdeněk Vocásek spáchal v 80. letech dvě vraždy a dalšího člověka napadl tak brutálně, že to soud vyhodnotil jako vražedný pokus. Dostal za to nejprve trest smrti, ale než ho stihli vykonat, změnil se režim, poprava byla zrušena a posléze změněna na doživotí. Ve vězení je Vocásek od roku 1987, což z něj dělá nejdéle vězněného Čecha.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

USA odrazily íránské raketové i dronové útoky. Následně udeřily na ostrov Kešm

Írán útočí drony na americké základny na Blízkém východě (6. března 2026)

Americké ozbrojené síly odrazily íránské raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn a provedly obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešm. Na síti X to ve středu oznámilo oblastní velitelství...

3. června 2026  1:51,  aktualizováno  6:20

Nová EET nebude nutit tisknout účtenky a stačit bude jen chytrý telefon

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci poslaneckého klubu...

Poslanci začnou jednat o návratu elektronické evidence tržeb. „Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma,...

3. června 2026  6:07

Roční iDNES Premium jen za 58 Kč měsíčně. Navíc hrajeme o letní dovolené za 10 tisíc

iDNES Premium rozdává 10 000 Kč na dovolenou

Léto klepe na dveře a my pro vás máme ideální příležitost, jak spojit prémiové čtení s plánováním vytouženého odpočinku. Pořiďte si roční předplatné iDNES Premium za akční cenu 690 Kč a zapojte se do...

3. června 2026

Čubička beze mě pláče, na mrtvoly kašlu! Co vyplynulo z dopisů vraha Vocáska

Premium
Zdeněk Vocásek zatím o propuštění žádá marně.

Kdo je Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek? Nejdéle vězněný Čech. Muž, který jen o vlásek unikl trestu smrti. Dvojnásobný vrah, který má na svědomí i další vražedný pokus. A také pětašedesátiletý senior,...

3. června 2026  5:30

Legendární českou porcelánkou hýbe akcionář z Hongkongu, likvidace mu neprošla

Český porcelán z Dubí

Český porcelán Dubí ustál hlasování valné hromady o likvidaci. Výrobce porcelánu, jehož tradice sahá až do roku 1864 a který je navíc světově proslulý výrobou ručně malovaného českého originálního...

3. června 2026  5:15

Poslanci budou jednat o tom, kdo má pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku je Zuzana Mrázová a Alena Schillerová...

Přesun části pravomocí týkajících se pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce budou projednávat poslanci. Jednání o tom minulý týden přerušili. Opozice s návrhem vládní koalice...

3. června 2026

Boj o zkratku v Brně. Uzavření brány prodlouží cestu na více než desetinásobek

Průchod s bránou sloužící jako zkratka z historického centra Brna do parku...

Jako zkratka slouží mnoha lidem v centru Brna průchod z ulice Běhounská do parku Danuše Muzikářové poblíž Janáčkova divadla. Jenže tato využívaná propojka je už delší dobu předmětem sporů mezi...

3. června 2026  4:37

Na český trh míří gastroaplikace Futrumi. Sází na doporučení lidí od fochu

Aplikace Futrumi slibuje tipy od kuchařů, cukrářů, baristů nebo majitelů...

Česká gastronomická scéna se rozrůstá o další projekt. Vedle Gastromapy Lukáše Hejlíka a průvodce Tom’s Gastro Guide Tomáše Jilíka přichází i aplikace Futrumi, za kterou stojí dva podnikatelé z Brna....

3. června 2026

ČEZ má zelenou pro rozdělení firmy. Analytici předpovídají, co to udělá s akciemi

Premium
ilustrační snímek

ČEZ může začít s procesem vyčlenění nevýrobní části firmy do nové dceřiné společnosti. Cílem nového podniku je získat flexibilnější financování. Peníze pak bude možné využít i na výkup minoritních...

3. června 2026

Když roboti tvoří. Tipy na AI nástroje pro „kreativce“

ilustrační snímek

Umělá inteligence si hledá cestu do pracovních počítačů mnoha profesí. A nejsou to jen chatboty jako Gemini nebo ChatGPT. Chcete třeba rychle vytvořit skvělou grafiku, obrázek nebo video? Vybrali...

3. června 2026

Život hogo fogo a obchod se ženami. Proč influencer Kajumi skončil ve vazbě

Premium
Moje Lambo. Adam Kajumi se rád předváděl se sportovními auty a krásnými dívkami.

Jeden z nejznámějších českých influencerů Adam Kajumi žil velmi okázalý život: jezdil v růžovém lamborghini s espézetkou, která v angličtině zní jako „není pro děvky“, fotografoval se s drahými auty,...

3. června 2026

Ukrajinský teror vytvořil nový model války, toto je odveta, říká Kreml o útoku na Kyjev

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026)

Kreml označil poslední ukrajinské údery za teroristické činy, vytvářejí podle něj nový model války. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov se tak vyjádřil po ruských útocích z noci na úterý, které...

2. června 2026  13:02,  aktualizováno  22:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.