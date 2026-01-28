Čtyři z deseti deváťáků podávají přihlášky špatně. Také se podceňují

Markéta Lankašová
  12:03
Už od neděle se bude více než 100 tisíc deváťáků hlásit na střední školy. K nim se přidají desítky tisíc dětí, které budou usilovat o víceletá gymnázia. Pro všechny je klíčové, jak si školy v přihlášce seřadí. Nová analýza ukazuje, že v minulých letech to uchazeči nedělali efektivně. Ač získali dostatek bodů, skončili na „horší“ škole.

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11. dubna 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Přihlášky na střední školy podávají deváťáci zpravidla tři. Řadit by si je podle ministerstva školství i organizace Cermat, která má systém přihlašování na starosti, podle priorit. To znamená, že na prvním místě je škola, na niž chce dítě nejvíc a která ale zároveň bývá nejobtížnější na přijetí.

Jinými slovy uchazeč na ni potřebuje nejvíc bodů z přijímacích zkoušek. Naopak na posledním místě by měla být škola „záchranná“, na kterou se lze dostat nejjednodušeji. Podle výsledků přijímacích zkoušek je pak centrální mechanismus rozřadí na školy právě podle jejich priorit.

Jak se vyznat v labyrintu středních škol? Praktický průvodce přijímacími zkouškami

Jenže podle nové analýzy organizace PAQ Research tento žebříčkový systém uchazeči nechápou a využívají jej nesprávně. Autoři v ní pracují s daty všech loňských deváťáků, kteří se hlásili na střední školy.

Časté chyby

1. Neefektivní řazení přihlášek

Pořadí škol v přihláškách je potřeba seřadit od papírově nejobtížnější k nejlehčí. Například maturitní obory by měly být nad nematuritními. Pomoci v rozhodování můžou data Cermatu nebo výsledková tabulka z předchozích let, která ukazuje minimální počet bodů, který stačil na přijetí.

2. Zaseknutí na jistotě

Uchazeči si na první místo v přihláškách dají školu na jistotu. Ačkoli jejich výsledky jsou tak dobré, že by stačily na výrazně těžší obor s nižší prioritou. Loni se takto rozhodlo 18 procent uchazečů.

3. Nevyužití všech přihlášek

Podat si jen jednu nebo dvě přihlášky z možných tří (v případě oborů s talentovou zkouškou pěti) je zbytečné riziko. Uchazeč se připravuje o šance na přijetí v prvním kole na dalších školách.

4. Podceňování sebe sama

Víc než čtvrtina deváťáků může mířit výše, než kam reálně dosáhnou. V okolí jsou často podobně zaměřené školy a výsledky deváťáků na ni stačí. To může naznačovat, že žáci podceňují vlastní schopnosti.

Dalšími důvody ale může být i nedostatek informací o požadavcích školy nebo fungování systému přihlášek.

„Celkem 38 procent zájemců o maturitní obory své přihlášky řadilo neefektivně. Školy náročnější na přijetí zařadili až za snazší obory. To je strategická chyba. I kdyby dostali dostatek bodů na nejtěžší školu, možnost zůstane nevyužita, protože je mechanismus automaticky pošle na lehčí obor první priority,“ vysvětluje v analýze jeden z autorů Jan Zeman.

Někteří žáci si dokonce maturitní obory řadí až za ty nematuritní. To ovšem nedává smysl, protože na nematuritní obor se dostane většina přihlášených.

Dalších šest procent deváťáků ani nevyužilo možnost podat přihlášky na tři školy. Tím zbytečně riskovali, že se nedostanou na vybrané školy a tím pádem budou muset do dalšího kola. Skoro čtvrtina všech uchazečů se nehlásila na žádný maturitní obor.

„Až 27 procent uchazečů mohlo mířit na náročnější školu. V jejich okolí existovala výrazně těžší škola s podobným zaměřením, na kterou by jim stačily body. Nepodali na ni ale přihlášku,“ uvádí další problém Zeman.

V roce 2025 se drtivá většina uchazečů dostala na školu, které dali první prioritu. Z takových statistik ale neplyne, zda se opravdu deváťáci dostali na školu, kam chtěli nejvíc.

Problém může být i v tom, že žáci těžko odhadují, kolik bodů budou muset získat, aby měli šanci se na školu dostat. Je to i kvůli tomu, že každý rok se na školu hlásí jiný počet dětí a minimální hranice se proměňuje. Jeden rok je pro přijetí na školu potřeba například 70 bodů a další rok 60 bodů, nebo 80.

Jaký způsob podání přihlášky jste zvolili / zvolíte?

Řešení? Předsunout testy před přihlášky

Ve své analýze Jan Zeman a Benjamin Šimsa navrhují několik změn, která by deváťákům přechod na střední školu usnadnila. Kromě lepšího informování žáků nejen o požadavcích škol, ale také celkového systému přihlašování ze strany ministerstva či Cermatu, jde o předsunutí přijímačkových testů před podávání přihlášek.

Žáci mají výsledky přijímaček na SŠ, přijato je 94 procent uchazečů

Podle analytiků to odstraní řadu nejistot.

„Uchazeč ví, kolik získá bodů a o kolik je lepší nebo horší než uchazeči z celé České republiky i jeho bližšího okolí. Při vyplňování přihlášek tak bude uchazeč již znát svůj výsledek. Bude se díky tomu moci rozhodovat informovaněji. Sníží se riziko podceňování i celkový stres. Celkově to strategizování nevymýtí, protože žák nemůže odhadnout, jak se změní počet a skladba uchazečů daný rok, ale nejistota se sníží,“ vysvětluje Zeman.

O podobné změně mluví i nový ministr školství Robert Plaga (za ANO), který chce systém přijímaček měnit. „Změníme systém přijímacího řízení na střední školy tak, aby si rodiče a žáci vybírali konkrétní školu až se znalostí výsledků státní části přijímací zkoušky. Tím zajistíme, že volba střední školy bude lépe odpovídat skutečným schopnostem a potenciálu každého žáka,“ stojí v programovém prohlášení vlády.

PAQ Research také navrhuje, aby si uchazeči mohli zvýšit počet škol, na které se děti mohou hlásit. To podle analýzy zefektivní rozřazovací mechanismus, děti tak nebudou muset při podávání přihlášek příliš taktizovat. Posledním doporučením je zvýšení kapacit všeobecných oborů jako jsou gymnázia či lycea, na něž bývá pravidelně především ve velkých městech přetlak.

Jste pro, aby žáci nejprve dělali testy a až poté podávali přihlášky na střední školy?

Jak přihlašování funguje

  1. Vyberu a seřadím tři obory ve školách podle priority (např. 1 – Gymnázium, 2 – Obchodní akademie, 3 – Hotelová škola).
  2. Napíšu test (Jednotnou přijímací zkoušku), případně se účastním školních částí přijímaček.
  3. Podle bodů v testu a školní části jsem zařazen do výsledkových listin škol. Pokud se na škole první volby umístím mezi např. 30 žáky, které přijímají, jdu na tuto školu. Na školách s nižší prioritou už posuzován nejsem.
  4. Pokud nemám dostatek bodů pro přijetí na první školu, systém posoudí, jak jsem se umístil na škole druhé volby. Pokud tam nemám dostatek bodů na přijetí, posoudí systém školu třetí volby (může se stát, že na jiných školách také vyškrtli uchazeče, protože byli přijati jinam, a ti mi uvolní místo).
  5. Důležité je, že algoritmus mi na konci posuzování vždy přiřadí školu s nejvyšší prioritou, na které jsem se umístil mezi přijímanými žáky (prvních 30, 60 apod. s nejlepším výsledkem).

Důležité je vědět, že když je škola s vysokými požadavky pro přijetí na prvním místě přihlášky a nedostanu se na ni, nijak to nesníží šanci dostat se na školu druhé/třetí priority.

Střední školy
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Opozice vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Babiš se od Macinky nedistancoval

Přímý přenos
Pět opozičních stran vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, oznámil ve Sněmovně...

Pět opozičních stran vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, oznámil ve Sněmovně předseda ODS Martin Kupka. Podpisy pro vyvolání hlasování shromáždí ještě ve středu. Opoziční strany nejsou spokojeny s...

28. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  12:54

Lucie Výborná po 20 letech končí v Českém rozhlase, chystá vlastní podcast

Na konci ledna končí v Českém rozhlase moderátorka Lucie Výborná, dlouholetá...

Na konci ledna odchází z Českého rozhlasu moderátorka Lucie Výborná, dlouholetá tvář a hlas pořadu Host Lucie Výborné. Ve veřejnoprávním médiu pracovala 20 let. Generální ředitel Výbornou za její...

28. ledna 2026  12:45

Žehlení ledu po brněnsku. Ve svérázném sportu přibude masová disciplína

Žehling je recesistický sport, při němž se posílají žehličky po ledu. Soutěží...

Na přelomu milénia dalo Brno vzniknout novému sportu zvanému žehling. Jak už ze jména vysvítá, jde o žehlení ledu, ideálně vysloužilou žehličkou jakéhokoliv stáří a typu, a to v různých disciplínách....

28. ledna 2026  12:42

Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Zpráva washingtonského Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) uvádí, že Rusko od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 přišlo o 1,2 milionu vojáků. To je více než kterákoli...

28. ledna 2026  12:22

Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Vilém Kováč (na snímku) je obžalovaný z organizování rozsáhlé drogové trestné...

Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl...

28. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:15

Schválně vyvolal potyčku, aby ukradl hodinky za milion. Policie žádá o pomoc

Ukradl hodinky za milion a utekl, podezřelého hledá policie

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který při potyčce na Starém Městě ukradl drahé hodinky značky Rolex. Z místa poté utekl, jeho tvář však zachytil kamerový systém v ulici. Policisté...

28. ledna 2026  12:12

Ministr Juchelka navrhuje odklad vyplácení superdávky

Aleš Juchelka (ANO) odchází po konzultacích s prezidentem Petrem Pavlem. (1....

Vyplácení nové superdávky, která nahradila čtyři nynější příspěvky, by se mohlo pro dosavadní příjemce pomoci od státu o čtvrt roku odložit. Nynější částku by tak pobírali až do července místo do...

28. ledna 2026  11:45,  aktualizováno  12:12

Policisté zasahují na černošickém úřadě v Praze, zadrželi 16 lidí

Zásah policie v budově na Praze 2, kde sídlí Městský úřad Černošice. (28. ledna...

Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahují na Městském úřadu Černošice v Praze 2 a dalších místech. Zadrželi 16 lidí, zatím nikoho neobvinili. Radnice pracoviště...

28. ledna 2026  9:54,  aktualizováno  12:10

Čtyři z deseti deváťáků podávají přihlášky špatně. Také se podceňují

První kolo přijímacích zkoušek na Střední odborné škole Drtinova v Praze. (11....

Už od neděle se bude více než 100 tisíc deváťáků hlásit na střední školy. K nim se přidají desítky tisíc dětí, které budou usilovat o víceletá gymnázia. Pro všechny je klíčové, jak si školy v...

28. ledna 2026  12:03

Zeman se zastal Macinky, připomněl právní definici vydírání

Bývalý prezident Miloš Zeman se vyjádřil k možné spolupráci SOCDEM a hnutím...

Bývalý prezident Miloš Zeman se zastal ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky. Sdílí názor, že v textových zprávách, které Macinka zaslal prezidentovi Petru Pavlovi, nejde o vydírání....

28. ledna 2026  11:54

Jak může vypadat válka mezi Macinkou a prezidentem? Velvyslanci jsou jen začátek

Prezident Petr Pavel, Petr Macinka (Motoristé) a premiér Andrej Babiš (ANO)

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka hrozil Hradu, že vyvolá novou formu nespolupráce s prezidentem Petrem Pavlem, kterou se zapíše do učebnic politologie. Jak může vypadat válka mezi...

28. ledna 2026  11:54

Ovce živořily v hrozných podmínkách. Na statku se našly i desítky mrtvých jehňat

Ovce žily v Křelově na Olomoucku v nevyhovujících podmínkách. Většina byla...

Kauzu týrání zvířat velkého rozsahu řeší nyní Státní veterinární správa (SVS) na Olomoucku. V obci Křelov objevili inspektoři při kontrole téměř devět desítek podvyživených ovcí žijících v nevhodných...

28. ledna 2026  10:33,  aktualizováno  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.