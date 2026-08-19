O víkendu 27. a 28. června padly v Česku absolutní teplotní rekordy. Na meteorologické stanici v Doksanech v Ústeckém kraji v tu sobotu naměřili 40,9 stupně Celsia. Ale hned o den později padl nový rekord, přesně o jeden stupeň vyšší. A právě v posledním červnovém a prvním červencovém týdnu eviduje Český statistický úřad (ČSÚ) zvýšené počty úmrtí.
Podle oficiálních údajů zemřelo v posledním červnovém týdnu 2 264 obyvatel České republiky, což je o 259 zemřelých více než předchozí týden, a dokonce o 309 víc než první týden onoho měsíce.
Rekordní byl jeden z červencových dní, kdy týmy zdravotnické záchranné služby v Moravskoslezském kraji zaznamenaly 39% nárůst výjezdů.
Lukáš Humplmluvčí záchranné služby Moravskoslezského kraje