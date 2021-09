Čtvrtá covidová vlna. V nemocnicích budou hlavně nenaočkovaní, míní odborníci

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že i do Česka přichází další vlna koronaviru. „Data ukazují nástup další vlny,“ řekl poslancům ze zdravotního výboru. „Počty hospitalizací jsou nižší než v loňském roce, to nám dává naději, že počet hospitalizací nebude korelovat s počtem nakažených,“ uvedl Vojtěch.

Stejně jako letos i loni na začátku září šíření nemoci covid-19 v Česku po prázdninách zrychlilo. Pacientů s covidem-19, včetně vážně nemocných, a také úmrtí nakažených bylo ale několikanásobně více než nyní. V polovině září tehdy umíralo každý den až šest nemocných a hospitalizovaných byly více než tři stovky. Letos za celý uplynulý týden byla zaznamenána dohromady tři úmrtí lidí nakažených koronavirem.

V září 2020 totiž lidé nebyli proti covidu-19 očkováni. Právě to nejen snižuje riziko nákazy, ale v případě nakažení je u očkovaného nižší riziko vzniku závažných zdravotních problémů a úmrtí.

Že již čtvrtá vlna covidu bude jiná, než ty předchozí, potvrzují i odborníci. „Charakteristiky této vlny budou poněkud odlišné od těch předchozí,“ poznamenal český imunolog Zdeněk Hel, který působí na univerzitě v americkém Birminghamu a zároveň je členem Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

„Varianta koronaviru delta je agresivnější než předešlé varianty. Současně je ale přítomná vyšší míra imunitní ochrany v populaci, a to díky imunizaci či předchozímu prodělání nemoci,“ uvedl s tím, že nicméně ani jedno není zárukou toho, že se člověk nenakazí.

Srovnání vývoje počtů nakažených, hospitalizovaných a zemřelých lidí s covidem-19 za letošní a loňský začátek září: 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9. 14.9. Nově nakažení 2020 498 645 675 797 504 410 561 1161 1158 1383 1442 1537 791 1028 Nově nakažení 2021 262 305 305 205 140 389 582 377 421 444 252 136 495 553 Hospitalizovaní 2020 178 180 195 207 209 220 256 253 266 272 310 283 305 339 Hospitalizovaní 2021 61 64 63 60 67 91 96 101 112 116 114 127 152 145 Zemřelí 2020 1 0 4 3 5 3 2 5 3 5 3 6 5 6 Zemřelí 2021 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0

Rozdílnost mezi letošním a loňským podzimem potvrzují i další. Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd, nicméně připomíná, že bude potřeba další očkování.



„K jakémusi vnitřnímu pulsování probíhající čtvrté vlny bude docházet v důsledku postupně vyhasínajících specifických protilátek a zachraňovat situaci budou třetí dávky při přeočkování lidí. Situace s příspěvkem protilátkami chráněných jedinců do kolektivní imunity je různá, očkovací látky připravené pro původní wuhanskou variantu již zdaleka nechrání s původní vysokou účinnosti, ale stále ještě chrání dostatečně, aby případné onemocnění očkovaného člověka proběhlo v lehlé formě bez nutnosti nemocniční péče,“ popsal.

Očkování třetí dávkou Nárok na třetí dávku očkování mají zatím jen jednotky lidí. Prvním očkovaným uplynulo osm měsíců od podané druhé dávky podle dat ministerstva 10. září. O deset dní později, v pondělí 20. září, už to bude více než 7800 lidí. Těmto lidem ministerstvo zdravotnictví pošle ten den informační SMS: "Dobrý den, nyní se můžete registrovat (platí pro CPOJ 32xx28xx22) na posilující dávku očkování proti Covid-19. Kontaktujte svého lékaře nebo se registrujte na crs.mzcr.cz.". Ve stejný den se také na většině stávajících očkovacích míst začne třetí dávkou očkovat.

Hel upozorňuje na to, že během podzimu se může objevit jiný ‚fenomén‘, a to vyšší podíl nakažených mezi mladšími generacemi. „Delta se snadno šíří u dětí, především u neočkovaných, a v porovnání s předchozími kmeny viru častěji způsobuje vážnější průběh choroby,“ popsal. Ve Spojených státech podle něj je v současné době mnoho dětských nemocnic na hraně své kapacity. Zároveň připomněl, že i děti se potýkají po prodělání covidu s dlouhodobými následky.

„Školy přispívají k šíření viru v komunitě. V oblastech s nízkým záchytem viru je možné testovat méně častěji, například jednou za čtrnáct dní. V oblastech s vyšší incidencí bych ale doporučoval pokračovat v testování s frekvencí minimálně jednou týdně,“ uvedl Hel.

Plošná opatření už ne

S další vlnou by podle odborníků nicméně nemělo přijít podobné uzavření státu, jak tomu bylo loni. „Naše země se už nesmí dostat do fáze úplného či výrazného uzavření nebo lockdownu hospodářského a společenského života včetně škol, restaurací, divadel i zoologických zahrad,“ varoval Grubhoffer.

Mírnější průběh podzimní vlny bude podle něj ve znamení mnohem nižšího mezidenního nárůstu pozitivně testovaných jedinců právě v důsledku nižší nálože koronaviru cirkulujícího mezi lidmi. „S přibližováním se kolektivní imunitě bude docházet k vytlačování viru do regionálních lokalit s dílčími epidemickými událostmi, a ty už budou v silách lokálních protiepidemických opatření,“ dodal.

Podle viroložky Ruth Tachezy mohou v nejhorším scénáři při eskalaci pandemie přispět k opětovným restrikcím či k plošným uzávěrám nenaočkovaní.

„Myslím, že nikdo se nechce vracet v čase a tak mi přijde rozumnější volit tu jednodušší cestu, která je prokazatelně účinná a bezpečná. To je snad patrné, když lidé mohli jet na dovolenou a většina restriktivních opatření zmizela. Bez očkování by situace vypadala úplně jinak,“ poznamenala.

V nemocnicích neočkovaní

Rozdílný podzim a další vlna bude i co do srovnání s hospitalizacemi. „Jistě bude méně případů, méně hospitalizací a hospitalizace a vážnější průběhy se budou týkat především neočkovaných,“ uvedla Tachezy. V nemocnicích podle ní skončí i ve výjimečných případech ti, kteří na očkování neměli dostatečnou odpověď, případně starší, rizikoví, jedinci.

Česko by se podle ní nemělo nicméně dostat do situace, kdy budou přeplněné nemocnice tak, jak tomu bylo v loňském roce. „Mohou ale být poměrně vytížené nárůstem případů,“ doplnila.

Její slova potvrzuje i Grubhoffer. „Stávající vakcíny a míra promořenosti obyvatel naší země, jakkoliv máme stále dosti daleko ke kýžené kolektivní imunitě, nám dávají naději hraničící s jistotou, že přeplněné nemocnice nebudou,“ prohlásil.

Zároveň však připomněl zkušenost z uplynulých měsíců. „Měli bychom ale mít stále na paměti to, co naše vláda a její premiér nerad slyší, že právě jeho selháním a selháním vlády před Vánocemi loňského roku došlo k tak obrovským a hlavně zbytečným ztrátám na životech našich spoluobčanů,“ dodal.

Co nás ohrozí?

Podle Grubhoffera může celou situaci zásadně ovlivnit a ohrozit nezodpovědné chování jednotlivců či skupin v nedodržování základních opatření.

„Šíření do nebe volajících hloupostí o čínském koronaviru coby původci covidu-19 a též šíření dezinformací a mystifikací o vakcínách proti covidu. Zatím nemáme jiný nástroj v boji s covidem než je očkování, lidé by si měli uvědomit, jaké štěstí tentokrát lidstvo mělo díky moderní vědě a rychle využitelným platformám moderních vakcín proti covidu-19,“ uvedl.



Obdobně se vyjádřil i imunolog Václav Hořejší, podle kterého jsou problém neočkovaní starší lidé, kterých jsou i nadále tisíce. Největší hrozbu ovšem vidí jinde. „Hlavně by situaci zcela zásadně zkomplikovalo, kdyby se objevila nová varianta viru, která by zcela unikala ochrannému působení protilátek. To bychom pak museli začínat zase od úplného začátku, a to se snad nestane,“ zadoufal.