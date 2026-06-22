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Téměř třetina Čechů nečte knihy. Brání jim nedostatek času i sociální sítě

Josef Dyntr
  12:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Většina Čechů vnímá čtení jako pozitivní aktivitu, téměř třetina z nich však vůbec knihy nečte. Mezi největší překážky řadí nedostatek času a téměř čtvrtina dává přednost jiným formám zábavy, například telefonu, seriálům nebo sociálním sítím. Vyplývá to z průzkumu společnosti Behavio zpracovaného pro kampaň Čti za nároďák!, která má za cíl podporu čtenářství.

Z průzkumu by se dalo vyjádřit, že Češi obecně mají pozitivní pohled na věci, které jim mohou přinést nějaký rozvoj, například na fyzickou aktivitu. Čtení řadí 86 procent Čechů mezi pozitivní činnosti, za hlavní přínos označili rozvoj slovní zásoby. Zároveň je však u obou zmíněných aktivit podle odborníků patrné, že ne každý ji dělá, natož pravidelně.

Cílenému pohybu se alespoň jednou týdně věnuje více než 78 procent lidí, u čtenářů je číslo horší, mezi Čechy jich je jen 61 procent a téměř třetina z nich vůbec knihy nečte.

„Stejně jako si společnost postupně osvojila význam pravidelného pohybu pro tělo, potřebujeme začít podobně přemýšlet také o tréninku mysli. U sportu všichni chápeme, že výsledky se dostaví s pravidelností. A úplně stejně funguje také čtení. Nejde jen o slovní zásobu, ale také o dlouhodobý návyk, který pomáhá rozvíjet soustředění, představivost a schopnost pracovat s informacemi,“ řekl spisovatel Martin Vopěnka, který je předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

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Také podle neurologa Martina Pretla z neurologické ambulance Inspamed je čtení důležité kvůli tréninku mozku. „O významu čtení v dětském věku není pochyb, méně často se však připomíná, že četba je důležitá po celý život. Některé výzkumy naznačují, že pravidelné čtení a další duševní aktivity mohou přispívat k vytváření takzvané kognitivní rezervy, jež pomáhá mozku lépe se přizpůsobit změnám, které přináší stáří,“ vysvětlil.

Výzkum zároveň ukazuje, že význam čtení lidé silně spojují s dětmi a vzděláváním. Většina, 91 procent respondentů, považuje za důležité, aby děti četly a téměř polovina rodičů jim čte nebo četla před spaním. „Při čtení nahlížíme do myšlení a emocí jiných lidí. Učíme se chápat odlišné perspektivy a pracovat s představivostí,“ řekla k tématu vědkyně Anežka Kuzmičová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Univerzity Karlovy.

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Iniciativa Čti za nároďák! je celostátní projekt, který se zaměřuje na systematickou podporu čtenářství. Projekt iniciuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, který zastřešuje knižní sektor a rozvoj čtenářské kultury v Česku. Váže se k němu i výzva, jejíž součástí je přečtení alespoň jedné stránky denně, hlavní je si vytvořit rutinu.

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