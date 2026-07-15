České televizi vzrostly příjmy z poplatků o půl miliardy, získala desítky tisíc plátců

Za celý letošní rok Česká televize počítá s příjmem z výběru poplatků 6,7 miliardy korun, tedy o půl miliardy korun více než loni. Důvodem je loňské květnové zvýšení poplatku ze 135 na 150 korun měsíčně a rozšíření okruhu poplatníků.
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ČT po růstu poplatků získala výrazně více plátců, než čekala. Před změnami varuje
Celkem 2,1 miliardy korun zaplatily domácnosti prostřednictvím SIPO a 1,17 miliardy přímou platbou. Firmy zaplatily 367 milionů korun.
Současná vládní koalice chce financování výběrem poplatků zrušit a nahradit platbou ze státního rozpočtu. Počítá i se snížením platby z rozpočtu o miliardu na úroveň roku 2024 před zvýšením poplatku. Česká televize považuje finanční snížení za likvidační, zaměstnanci kvůli změně financování v červnu stávkovali, ke stávce se podle Chudárka připojilo 1300 z 2900 zaměstnanců.
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21. června 2026