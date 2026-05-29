Velvyslancem Česka v USA se stane bývalý ministr zahraničí Kulhánek

Autor:
  6:24
Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, uvedla ve čtvrtek večer Česká televize (ČT), které to řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který byl od úterý do čtvrtka na návštěvě Spojených států.

Bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Českým velvyslancem ve Spojených státech je nyní Miloslav Stašek. „Američané i na ministerstvu zahraničních věcí dnes ode mě slyšeli, že to byla jedna z posledních návštěv stávajícího velvyslance na ministerstvu zahraničních věcí a při příští příležitosti pravděpodobně už bude českou delegaci doprovázet velvyslanec Kulhánek, což je zkušený diplomat, který se přesouvá do Washingtonu z New Yorku,“ řekl Macinka ČT.

Přeobsazení postu v USA je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), v lednu zrušil kabinet Andreje Babiše (ANO) a nakonec se v něm Babiš s prezidentem Petrem Pavlem podle jeho slov domluvil na čtyřech změnách.

Utajovaný seznam nových velvyslanců: Kmoníček k OSN, Beran do Švýcarska

Jako velvyslanec Česka při OSN by měl působit poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček, řekl minulý týden Babiš Deníku.cz. ČT s odvoláním na Macinku uvedla, že obsazení postu v OSN zatím není potvrzené takzvaným agrémentem.

Kulhánek byl ministrem zahraničí za tehdejší ČSSD v předchozí Babišově vládě, ve funkci byl od dubna do prosince 2021, kdy nastoupil Fialův kabinet. Byl i náměstkem na ministerstvu vnitra, za ČSSD neúspěšně kandidoval v roce 2019 do Evropského parlamentu a o rok později v krajských volbách ve Středočeském kraji.

