Velvyslancem Česka v USA se stane bývalý ministr zahraničí Kulhánek

Českým velvyslancem ve Spojených státech je nyní Miloslav Stašek. „Američané i na ministerstvu zahraničních věcí dnes ode mě slyšeli, že to byla jedna z posledních návštěv stávajícího velvyslance na ministerstvu zahraničních věcí a při příští příležitosti pravděpodobně už bude českou delegaci doprovázet velvyslanec Kulhánek, což je zkušený diplomat, který se přesouvá do Washingtonu z New Yorku,“ řekl Macinka ČT.
Přeobsazení postu v USA je součástí balíku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy (ODS), v lednu zrušil kabinet Andreje Babiše (ANO) a nakonec se v něm Babiš s prezidentem Petrem Pavlem podle jeho slov domluvil na čtyřech změnách.
|
Utajovaný seznam nových velvyslanců: Kmoníček k OSN, Beran do Švýcarska
Jako velvyslanec Česka při OSN by měl působit poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček, řekl minulý týden Babiš Deníku.cz. ČT s odvoláním na Macinku uvedla, že obsazení postu v OSN zatím není potvrzené takzvaným agrémentem.
Kulhánek byl ministrem zahraničí za tehdejší ČSSD v předchozí Babišově vládě, ve funkci byl od dubna do prosince 2021, kdy nastoupil Fialův kabinet. Byl i náměstkem na ministerstvu vnitra, za ČSSD neúspěšně kandidoval v roce 2019 do Evropského parlamentu a o rok později v krajských volbách ve Středočeském kraji.