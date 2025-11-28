ČT přinese více investigace i pořadů pro děti, představuje plány její šéf Chudárek

Jaký byl pro Vás rozhodující moment, že jste si řekl „ano, chci vést ČT“?
Bylo to už před 14 lety, kdy jsem se účastnil výběrového řízení na generálního ředitele. Následně jsem 13 let působil ve vrcholném managementu ČT. Takže mám k České televizi opravdu hluboký vztah a velmi mi záleží na jejím úspěchu.
A když letos na jaře došlo k rozkolísání pozice ČT a ztrátě divácké důvěry, do výběrového řízení na ředitele jsem se znovu přihlásil. Stabilizovat Českou televizi je pro mě velká výzva, zejména nyní, kdy prochází nelehkým obdobím. Mým cílem je poskytovat divákům veřejnou službu ve stejném nebo větším obejmu než dosud. A všechny přesvědčit, že Česká televize má v naší republice pevné místo, a udržet její pozici v čele televizního trhu.
S tím souvisí i otázka financování ČT. To musí být předvídatelné, dlouhodobé a především garantované. Jen díky tomu může být Česká televize nezávislým respektovaným médiem a synonymem kvality televizního vysílání.
Jak tu současnou diskusi o změně financování České televize a Českého rozhlasu vůbec hodnotíte?
Podle mě jsme teprve na začátku. Existuje návrh programového prohlášení vlády, který se o financování zmiňuje, ale jak bude konkrétně naplňováno, ještě jasné není. Musíme si počkat na návrhy politických stran nastupující vládní koalice. Nicméně s celou politickou reprezentací současného parlamentu průběžně o budoucnosti ČT osobně jednám.
|
Nový šéf ČT Chudárek bude brát 346 tisíc měsíčně, stejně jako Souček
My jsme o všech návrzích připraveni vést veřejnou odbornou diskusi stejně, jako jsme poslední dva roky vedli diskusi o navýšení poplatků a o vzniku memoranda o parametrech veřejné služby, které lépe formuluje postavení ČT vůči dalším subjektům na trhu.
Na příštím zasedání Rady ČT v prosinci budeme schvalovat nové dlouhodobé plány pro příští pětileté období, které jsou založeny na příjmech z televizních poplatků. Pracujeme tak se současným systémem financování, se kterým umíme pracovat dobře. Jakákoli jeho změna bude cestou do neznáma.
V diskuzi ale zaznívají i obavy o budoucnost televize...
Chápu, že diskuse o změnách financování veřejnoprávních médií vyvolává emoce, zda nejde o ohrožení svobody a nezávislosti. U nás často uváděný příklad Slovenska ovšem nelze s ČT srovnávat. Slovenská veřejnoprávní televize měla a má úplně jiný podíl na trhu, sledovanost a postavení u diváků, než ČT. Navíc se potýkala s propadem příjmů. Česká televize je oproti tomu stabilní a sleduje ji více jak třetina všech diváků v ČR.
Pro nás je proto zásadní především to, aby objem svěřených financí respektoval rozsah naší výroby a její kvalitu, aby nebyla ohrožena veřejná služba. Proto potřebujeme, aby televizní příjmy byly tak jako doposud dlouhodobě předvídatelné, protože televize je běh na opravdu dlouhou trať. Naprosto zásadní je pro mě udržení nezávislosti České televize.
|
Nový šéf České televize Chudárek zadal hloubkovou kontrolu hospodaření
Ačkoliv jste se stal ředitelem teprve v červenci, řekněte jednu věc, kterou jste zvládl už v první stovce dnů ve funkci a kterou diváci pocítili.
Především jsem s kolegy připravil změny, které Českou televizi zefektivní a zúží její management. Chceme předvést, že jsme schopni co nejlépe využít svěřené peníze pro tvorbu kvalitního veřejnoprávního programu.
Vyhlásili jsme audit klíčových smluv, budeme řešit efektivitu fungování ČT a já věřím, že tak získáme dodatečné peníze pro kvalitní pořady a sport. Díky těmto ušetřeným prostředkům, a samozřejmě i díky navýšení poplatků jako osvědčeného způsobu financování, přineseme divákům pestřejší programovou nabídku. Tedy více původní televizní tvorby napříč všemi kanály ČT včetně dětských animovaných a hraných seriálů, publicistiky nebo původní dramatické tvorby na kanálu ČT1.
Kromě toho musím uvést uzavření zmíněného memoranda o veřejné službě. Tento úkol pro Českou televizi vyplýval ze změny zákona o ČT, a jde o důležitý dokument formulující veřejnoprávní úlohu České televize. Jeho text byl schválen radou ČT v září tohoto roku a podepsali jsme ho spolu s ministrem kultury.
Musím zdůraznit, že jednání o jeho podobě s ministerstvem a dalšími hráči mediálního trhu vůbec nebyla jednoduchá. Vyjednávání bylo místy velmi tvrdé. Ještě pár dní před podpisem například zástupci některých komerčních médií trvali na pro nás zásadních změnách v oblasti výroby a programu ČT, které by oslabily roli veřejnoprávní televize.
To se ale nestalo a výsledná podoba memoranda je přijatelným kompromisem v rámci duálního systému vysílání komerčních a veřejnoprávních subjektů. Nijak tedy neomezuje poskytování veřejné služby našim diváků.
Zůstaňme u zúžení managementu. Po zvolení jste říkal, že devatenáct lidí v managementu televize je úplný nesmysl. Zeštíhlil jste tedy už management?
Od 1. listopadu je v platnosti nový organizační řád. Vrcholný management ČT jsem tak zeštíhlil o osm pozic, došlo tím k finančním a personálním úsporám. Mým celkovým cílem je zjednodušení spolupráce mezi jednotlivými útvary, a tedy větší efektivita a pružnost řízení celé televize. Zásadní organizační změnou pak bude plánované spojení divizí Program a digitální služby s divizí Obsah od 1. ledna příštího roku. Tím dojde k dalším významným úsporám.
A také jste mluvil o rodinném sledování, návratu důstojnosti a posílení publicistiky. Jak tohle bude vypadat v praxi a jaké formáty chystáte? Zmiňoval jste také, že prioritou bude kanál Déčko. Navýšíte tedy rozpočet pro dětský obsah?
Tvorba televizního programu je zejména v oblasti dramatické tvorby běh na dlouhou trať. Příprava a natáčení třeba rodinného seriálu trvá roky, proto uvidí naši diváci větší změny v obsahu programu nejdříve v sezóně 2027. Ale už v roce 2026 nabídneme divákům zcela novou štědrovečerní pohádku, kterou jsme nedávno schválili do výroby.
A u publicistiky?
U publicistiky je to jiné, tam můžeme být rychlejší, a proto v první polovině příštího roku doplníme program o další investigativní a analytický publicistický pořad, který se bude věnovat významným kauzám a společenským problémům současnosti. Vyrábět ho bude nově vzniklé žánrové centrum publicistiky.
A jak to bude ve zpravodajství?
Ve zpravodajství chystáme nové diskusní pořady a už od září funguje nová ekonomická redakce včetně nového pořadu Události komentáře v ekonomice. Další významné rozšíření ekonomických pořadů bude následovat.
Zmiňoval jste také, že prioritou bude dětský kanál ČT :D. Navýšíte tedy rozpočet pro dětský obsah?
Rozpočet ČT :D jsme pro příští rok navýšili téměř dvojnásobně. Počítáme s výrobou původního hraného seriálu pro děti, podobně jako jsme ho vyráběli v minulosti.
Nebudete více spolupracovat se základními školami nebo jinými vzdělávacími institucemi a více je zapojovat do digitálních projektů?
Spolupráce se vzdělávacími institucemi běží a já bych ji rád zkvalitnil a prohloubil. Nadále budeme určitě cizelovat oblíbený vzdělávací portál ČT edu. V oblasti školství bude aktivní také nová divize Strategického rozvoje a AI, která má i jako jeden z úkolů prohlubovat partnerské spolupráce včetně těch s vysokými školami.
Úspěšný je náš dlouhodobý program stáží pro studenty a absolventy s názvem ČT Start, díky projektu Filmový akcelerátor podporujeme studenty filmových škol. Soutěž Artelier je zase zacílená na mladé umělce a umělkyně. Chceme se studenty a pedagogy, ale i se širší veřejností debatovat na aktuální témata, které ve společnosti rezonují a tím i více propojit akademickou sféru s praxí a prostředím veřejnoprávních médií.
A ČT sport se bude určitě i nadále věnovat univerzitním sportům. Jednám o tom všem přímo s členy vedení univerzit.
Zůstaňme u sportu. Které sportovní události považujete za klíčové pro veřejnoprávní televizi a které si umíte představit, že přenecháte komerčním televizím?
Zcela zásadní a klíčové jsou pro nás události s vysokým celospolečenským významem – olympijské hry, mistrovství světa a Evropy ve fotbale a v hokeji, atletické šampionáty a vše, kde má výraznou českou stopu národní tým či naši reprezentanti.
Tyto události musí zůstat dostupné všem občanům. Soukromým televizím naopak přenecháváme prostor pro komerčně laděné akce, ligová utkání, kde veřejná služba nemá nezastupitelnou roli. I na těchto projektech se však snažíme spolupracovat jak s konkurencí, tak se sportovními svazy či společnostmi, které drží příslušná televizní práva. Česká televize má být garantem dostupnosti, objektivity a důvěryhodnosti – a v oblasti velkého sportu i symbolem společenské soudržnosti.
Tak jmenujte alespoň jednu sportovní akci, kterou chcete získat nebo udržet pro ČT...
Hned na začátku roku 2026 se diváci mohou těšit na zimní olympiádu, přípravy na její vysílání jsou na Kavčích horách již v plném proudu. Pro Českou televizi je klíčové udržet dlouhodobá práva k olympijským hrám, mistrovství světa v ledním hokeji a fotbalovým šampionátům, která držíme často až do let 2030–2034.
|
Česká televize a Český rozhlas získaly vysílací práva na OH do roku 2032
Plánujete větší personalizaci obsahu? Věc, která je v komerční sféře zcela běžná a pro veřejnoprávní instituci samozřejmě může být citlivá?
Ano, plánujeme, protože personalizace a doporučování je zásadní pro to, aby náš obsah zůstal pro naše uživatele relevantní.
Uvědomujeme si však i rizika této služby, především uzavírání uživatelů do názorových bublin. Proto se personalizace nebude týkat všech produktů naší digitální platformy. Tato nová služba se bude týkat především videotéky iVysílání, kde bychom chtěli zlepšit uživatelské prostředí a nabídnout standard, na který jsou lidé zvyklí z jiných platforem. Určitá míra doporučování bude i u sportovních produktů.
Neplánujeme to ale u webu ČT24, kde chceme zachovat redakční editační systém. Tak aby tato online služba byla řízena dle pravidel veřejné služby a nabízela pestrou paletu zpravodajství z různých oblastí politického a společenského života.
Chystáte se více otevřít televizi veřejnosti ve smyslu větší transparentnosti, abyste přesvědčil veřejnost, že Česká televize je efektivní?
Česká televize je veřejným zadavatelem a povinným subjektem podle zákona o registru smluv. Už z toho je zřejmé, že se musí chovat transparentně a v souladu s právními předpisy. Hospodaření České televize je průběžně kontrolováno Radou ČT a jejím poradním orgánem (dozorčí komise), který má přístup ke všem důležitým podkladům.
Každoročně provádíme statutární audit účetní závěrky a hospodaření České televize, který realizuje renomovaný nezávislý auditor. A pochopitelně je přítomna permanentní manažerská kontrola nakládání s prostředky.
Aktuálně navíc finišujeme nezávislý externí audit účelnosti dlouhodobých a významných smluv. Hovoří se také o tom, že pojistkou správného nakládání s veřejnými prostředky České televize by měl být v budoucnu NKÚ. Další kontrolní oko vítáme.
A co byste řekl skeptikovi, který tvrdí, že veřejnoprávní televize je zatížena minulostí, byrokracií a neschopností inovovat?
Odpověděl bych mu, že všechny televize, soukromé i ty veřejnoprávní všude ve světě, musí měnit své strategie za situace, kdy vznik sociálních sítí a digitálních platforem zásadně změnil celý mediální prostor. Takže inovovat musíme všichni.
A my také inovujeme: například v tomto roce jsme připravili StarDance Tour, při které jsme přivezli oblíbený pořad naživo přímo divákům v regionech. Vyvrcholením bude jeho vysílání v televizi letos na Silvestra.
Zároveň bych ho ale požádal, aby rozhodně nepodceňoval tvůrčí potenciál lidí, kteří v ČT pracují. Naše práce je totiž dnes a denně velmi pečlivě kontrolována diváky a kdybychom jim nevyhovovali, tak se na nás prostě nedívají. Ale oni se dívají, je to zhruba třetina všech diváků, kteří si nás zapnou každý den.
Kdybychom nebyli schopni kráčet s dobou, tak je nikdy nezískáme a neudržíme. A také je získáváme kvalitou našich pořadů. Vyrábíme třeba realizačně náročnou dramatickou tvorbu jako byly projekty o Boženě Němcové, Bedřichu Smetanovi nebo Franzi Kafkovi. Nebo mnoho společenských dokumentů. To jsou témata, která komerční televize financovaná reklamou dělat nechtějí a nemohou. Co nevydělá peníze, to soukromá televize pochopitelně vyrábět nebude. Týká se to sportu, dětského vysílání, zpravodajství, publicistiky a částečně společenské dramatické tvorby. Ale třeba i pořadů pro neslyšící. Přitom Česká televize takových služeb dělá celou řadu.
Po zvolení jste řekl, že chcete vrátit televizi k hodnotám, které z ní kdysi činily silné médium. Můžete vyjmenovat tři pořady, které tyto hodnoty naplňují a které mají „růžovou“ budoucnost a naproti tomu tři pořady, které toto nesplňují a bude potřeba se nad jejich formátem zamyslet?
Pro mě jsou takovými pořady třeba kultovní seriál Vyprávěj, z novějších Volha nebo Devadesátky. A takovým pořadem je pro mne také už zmíněné StarDance, který spojuje zájem všech generací o kultivovanou společnou zábavu. Pořady, které nepovažuji za vhodné, vyrábět a vysílat nebudeme.
Mluvil jste i o vzniku žánrových center a kolektivním rozhodování o nových pořadech. Jak budou tato centra fungovat, kdo v nich bude rozhodovat, jaký bude rozpočet či spolupráce s externími producenty?
K této nové struktuře dojde od ledna 2026, kdy vznikne šest nových žánrových center – žánrové centrum dramatické tvorby, dále publicistiky, dokumentu, dětské tvorby, zábavné tvorby a lifestylu a kultury a umění.
Každé žánrové centrum povede kvalifikovaný šéfdramaturg, přímo podřízený řediteli nové divize Program, digitální služby a vývoj Milanu Fridrichovi. Rozhodovat budou tito šéfové po projednání Programovou radou ČT, jejich rozpočet bude daný finančním plánem.
A spolupráce s externí producenty?
Pokud jde o nezávislé externí producenty, jedním z významných prvků zmiňovaného memoranda je pro ně garantovaný podíl výroby. Očekáváme od nich spoustu dobrých a neotřelých nápadů. Tato spolupráce nám umožní také kofinancování výroby formou koprodukcí a příjem peněz z fondů a pobídek, což přinese televizi více kvalitních pořadů.
Jak ale zajistíte, aby vznik „inovativních“ pořadů nebrzdila byrokracie?
Přesně k tomu směřuje nový systém žánrových center. Při zachování transparentního příjmu a projednání námětů nebude schvalování zatíženo zdlouhavými schvalovacími procesy.
Zmiňoval jste také, že nechcete automaticky obnovovat kanál ČT3, ale zaměřit se na digitalizaci. Kdy se rozhodne, zda ČT3 bude?
S obnovením stanice ČT3 v tuto chvíli nepočítám, snažíme se nabídnout divákům snímky z našeho bohatého archivu jinou cestou, především prostřednictvím kanálů ČT1, ČT2, ČT Art a iVysílání.
|
Chudárek má silný mandát, tandem s Fridrichem bude fungovat, říká šéf Rady ČT
Co znamená právě „zaměření se na digitalizaci“? Nové platformy, formáty či projekty?
Už jsem zmínil, že vznikla nová divize Strategického rozvoje a AI. Náplní této divize bude zejména rozvoj inovací, využití umělé inteligence a formulování strategického směřování České televize v éře digitální transformace. Divize bude dále zajišťovat etické a bezpečné postupy spojené s využitím AI. Také divize Program a digitální služby pod vedením Milana Fridricha se soustředí na realizaci projektů pro mladou generaci určených pro on-line vysílání (pouze na internetu).
Zároveň jste říkal, že televize zejména pro mladou generaci nesmí být mrtvým médiem. Čím to zajistíte?
Platí klasické rčení, že králem je obsah. Musíme jim nabídnout takové pořady, které je zaujmou. Příkladem může být zmiňované Déčko, které nejmladší generaci a jejich rodičům nabízí obsah, který nenajdou nikde jinde než u nás. Ale to se vztahuje obecně na všechny naše diváky. Smyslem existence České televize je, aby nabízela služby, které komerční televize nabídnout nemohou nebo nechtějí.