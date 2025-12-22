Stát nařizuje, že neakutní pacienti se žádankou se mají dočkat vyšetření počítačovou tomografií (CT) či magnetickou rezonancí (MR) v řádů týdnů. Mnozí však čekají měsíce. Je šance na změnu k lepšímu? Podle ministra Vojtěcha ano. Pomoci má digitalizace zdravotnictví, hlavně elektronické žádanky. Ale nebude to hned.
Když si dvaašedesátiletá žena ze Středočeského kraje nahmatala v prsu bulku, šla k obvodnímu lékaři. Než se však dočkala všech doporučených vyšetření včetně mamografu a magnetické rezonance, uplynulo osm měsíců. Pak zjistila, že má pokročilou rakovinu.
Máme dost odborníků a nový přístroj nasmlouvaný s pojišťovnami. Proto jsme zdvojnásobili výkon. Jenže brzy jsme dosáhli 150 procent výkonů z referenčního období a pojišťovny odmítly dát víc peněz.