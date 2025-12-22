Na vyšetření čekáme měsíce, vadí lidem. Vojtěch slibuje, že pomůže digitalizace

Adam Vojtěch (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (28. listopadu 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ivana Lesková
Josef Dyntr
,
Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slibuje, že se zaměří na prevenci a včasný záchyt nemocí. Jako jeho předchůdce. Jenže řada pacientů upozorňuje, že je to nereálné, dokud budou obtížně dostupná klíčová vyšetření, zejména moderní zobrazovací metody. „Chci změnit systém tak, aby pacient nemusel na plánované vyšetření čekat déle, než stanoví právní předpisy,“ říká Vojtěch.

Stát nařizuje, že neakutní pacienti se žádankou se mají dočkat vyšetření počítačovou tomografií (CT) či magnetickou rezonancí (MR) v řádů týdnů. Mnozí však čekají měsíce. Je šance na změnu k lepšímu? Podle ministra Vojtěcha ano. Pomoci má digitalizace zdravotnictví, hlavně elektronické žádanky. Ale nebude to hned.

Když si dvaašedesátiletá žena ze Středočeského kraje nahmatala v prsu bulku, šla k obvodnímu lékaři. Než se však dočkala všech doporučených vyšetření včetně mamografu a magnetické rezonance, uplynulo osm měsíců. Pak zjistila, že má pokročilou rakovinu.

Máme dost odborníků a nový přístroj nasmlouvaný s pojišťovnami. Proto jsme zdvojnásobili výkon. Jenže brzy jsme dosáhli 150 procent výkonů z referenčního období a pojišťovny odmítly dát víc peněz.

Jiří Kozákprimář oddělení radiologie a zobrazovacích metod v Městské nemocnici Ostrava

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Na vyšetření čekáme měsíce, vadí lidem. Vojtěch slibuje, že pomůže digitalizace

