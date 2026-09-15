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Armáda prozkoumá jedy na Šumavě, pak prozradí další postup

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  13:53
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. (2026) | foto: MŽP

Hostem pořadu Rozstřel je Miroslav Hlaváč, nově jmenovaný náčelník Generálního...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května...
Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...
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Armáda ve středu zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v národním parku Šumava a poté oznámí další postup. Podle České televize to uvedl náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč.

O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v Národním parku Šumava je zhruba tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi.

Situace s kontaminací na Šumavě není havarijní. Sanaci provede armáda, řekl Babiš

Červený původně navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale minulý týden vláda bod přerušila.

8. září 2026
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Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

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