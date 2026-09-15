O tom, že sanaci bude dělat právě armáda, informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO).
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku v Národním parku Šumava je zhruba tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
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Situace s kontaminací na Šumavě není havarijní. Sanaci provede armáda, řekl Babiš
Červený původně navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale minulý týden vláda bod přerušila.
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8. září 2026