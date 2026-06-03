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Tváře ČT v černém a s hrozbou stávky. Zaměstnanci protestovali proti změnám

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  11:50aktualizováno  12:31
Pracovníci veřejnoprávních médií ve středu opět protestují proti návrhu na zrušení koncesionářských poplatků. Do práce přicházejí v černém oblečení, v němž i vysílají. Před budovou České televize na Kavčích horách se sešli na protestní akci, později se koná protest i před sídlem Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Organizátoři hrozí, že pokud s nimi vláda nezačne jednat, dalším krokem bude stávka.
Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice...

Protest iniciativy Veřejnoprávně s podporou odborů proti postupu vládní koalice ohledně změn ve financování médií veřejné služby a plánovanému zrušení poplatků. Zaměstnanci veřejnoprávních médií do práce přicházejí v černém oblečení. (3. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Novináři České televize dnes na protest proti zrušení koncesionářských poplatků...
Novináři České televize na protest proti zrušení koncesionářských poplatků...
Novináři České televize na protest proti zrušení koncesionářských poplatků...
Novináři České televize na protest proti zrušení koncesionářských poplatků...
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Iniciativa Veřejnoprávně v pozvánce na protest označila současné kroky vlády za chaotické a upozorňuje, že odborná debata chybí i přes premiérův příslib. Protest navazuje na vyhrocenou situaci z dubna letošního roku, kdy odbory České televize i Českého rozhlasu vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli vládnímu návrhu zákona o veřejnoprávních médiích.

Stávkovou pohotovost vyhlásila i televize. ČT nedáme, skandovali pracovníci

„Dnes do práce výjimečně celý v černém. Nejen my v České televizi, ale i kolegyně a kolegové v Českém rozhlase. Podrobnosti za pět minut dvanáct,“ uvedl ráno na sociálních sítích novinář Daniel Stach.

danielstach_

Dnes do práce výjimečně celý v černém. Nejen my v České televizi, ale i kolegyně a kolegové v Českém rozhlase. Podrobnosti za pět minut dvanáct.

3. června 2026 v 7:05, příspěvek archivován: 3. června 2026 v 11:48
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Do černé je ve středu oděn také šéfredaktor zpravodajství a publicistiky České televize Michal Kubal. „Černou proti tmě. Dokud je čas. Společná akce lidí z České televize a Českého rozhlasu: do práce dnes v černém. Víc o tom dneska, za pět minut dvanáct,“ uvedl.

Iniciativa považuje vládní kroky za chaotické a postrádá slíbenou odbornou debatu. Dnešní protest přímo navazuje na dubnové události, kdy odbory vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost. Tehdy výzvu iniciativy Veřejnoprávně.cz podepsalo přes tři tisíce z celkových zhruba 4400 zaměstnanců obou veřejnoprávních médií.

Stach: Budeme dál stát za médii veřejné služby

„V okamžiku, kdy by se situace nezměnila, tak budeme dál pokračovat v tom, že budeme stát za médii veřejné služby,“ potvrdil pro iDNES.cz na místě moderátor ČT a mluvčí iniciativy Daniel Stach. Upozornil však, že samotné vyjednávání s politiky je plně v rukou managementu ČT a ČRo, nikoli řadových pracovníků.

Stach zárovň odmítl interpretace ze sociálních sítí, že by se televize svým vysíláním o vlastních protestech dopouštěla porušení kodexu či střetu zájmů, o němř pojednává článek 5. „Česká televize musí respektovat zákon, a v něm se mimo jiné píše, že musí informovat i o České televizi. Dodržujeme zákon tak, jak je nastavený, a naprosto jednoznačně,“ zdůraznil.

V záloze jsou další akce

Na shromáždění před budovou ČT vystoupil také předseda odborů České televize Vlastimil Vojtěch, který ostře zkritizoval návrh zákona. „Tento návrh zákona by ještě v letošním účetním roce připravil obě média o neuvěřitelné částky. U České televize až o 1,4 miliardy korun za rok a u Českého rozhlasu o půl miliardy,“ varoval Vojtěch s tím, že institucím by v takovém případě hrozila insolvence a neschopnost dostát zákonným závazkům.

Odbory vnímají stávkovou pohotovost jako podanou ruku k dialogu, ta ale podle nich nesmí zůstat bez odezvy. „Naše podaná ruka nebude trvat dlouho. Buď s námi začnete jednat, nebo budeme muset použít všechny kroky, které nám náš právní řád umožňuje,“ vzkázal Stach.

Že dnešní akcí odpor nekončí, potvrdila i zástupkyně iniciativy Veřejnoprávně Pavla Kubálková. Podle ní jsou organizátoři připraveni pokračovat i po nadcházejících jednáních mezi šéfem odborů ČT Janem Chudárkem a politickými představiteli – Andrejem Babišem či ministrem kultury.

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„V zásobě máme další akce. Chceme využít happeningů, demonstrací, protestů nebo debaty,“ nastínila Kubálková další plány s tím, že vyloučen není ani nejkrajnější scénář. „Nevylučujeme, že by stávková pohotovost mohla vyústit v samotnou stávku. To je v případě potřeby další řešení,“ uzavřela.

K dubnové stávkové pohotovosti se připojila právě i iniciativa Veřejnoprávně.cz. Její výzvu podepsaly již přes tři tisíce pracovníků Českého rozhlasu a České televize.

Středeční protestní setkání se konalo v 11:55 před hlavním vchodem do ČT. Zhruba po patnácti minutách bylo shromáždění ukončeno a zaměstnanci se opět vrátili do práce.

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