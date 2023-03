Dvořák bude kandidovat na ředitele ČT. Chci pokračovat v dobré práci, uvedl

Petr Dvořák svůj záměr kandidovat zdůvodňuje tím, že ho práce pro televizi baví a naplňuje. „Proto bych rád pokračoval v tom dobrém, co se nám podařilo, pokusil se vylepšovat a dotáhnout to, co jsme ještě nestihli,“ tvrdí.

V posledních měsících se spekulovalo o tom, že Dvořák již obhajovat nebude, především poté, co měl v zimě vážný úraz na lyžích. K rozhodnutí podle něj nakonec přispěla podpora rodiny a fakt, že před Českou televizí stojí řada výzev.

„ČT stojí na velkém rozcestí. Prostředí se velmi mění. Jsou tu nové streamovací platformy, globální i lokální, české komerční televize investují mnohem více do vlastní tvorby, objevují se nové distribuční cesty, technologie, jiná očekávání uživatelů a diváků. Česká televize na to musí reagovat rychle, bez tápání i zbytečných chyb,“ řekl pro Seznam Zprávy.

Výběrové řízení na nového generálního ředitele vyhlásila Rada České televize v únoru. Petru Dvořákovi vyprší mandát na konci září, pokud bude opět zvolen, získá funkci na dalších šest let. Uzávěrka přihlášek je 17. dubna.

Doposud se hovořilo i o kandidatuře moderátora České televize Jakuba Železného, který v minulosti uvedl, že je na kandidaturu připravený.

„Řekl jsem, že když bude taková situace, tak na to jsem připraven. To stále platí. Zároveň jsem ale nikdy neřekl, že bych si to přál, chtěl, že bych po tom toužil nebo bažil,“ řekl v Českém rozhlasu.

Dvořák ředitelem ČT od roku 2011. V letech 2003 až 2010 působil jako generální ředitel na konkurenční TV Nova. První funkční období mu skončilo na v září roku 2017. V březnu 2017 se přihlásil do výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČT i pro další období, které trvá doposud.