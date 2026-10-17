Každý jedenáctý novorozenec je cizinec. Jejich počet i podíl se za deset let znásobil

Vyplývá to z údajů o demografickém vývoji v Česku za minulý rok, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Celkem loni přišlo v ČR na svět 77 600 chlapců a děvčat. Narozených v posledních letech ubývá. Podle statistiků jich bylo loni nejméně od začátku sledování od roku 1785. Experti poukazují na to, že v dalších letech může být počet ještě nižší. Ve věku rodičů jsou totiž slabé ročníky. Lidí ze zahraničí v Česku postupně přibývá.
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Přispívají k růstu ekonomiky a bez jejich příchodu by země začala vymírat. Na konci loňska evidovalo ministerstvo vnitra 1,13 milionu cizinců. Tvořili tak desetinu obyvatel republiky. Na konci roku 2016 bylo v evidenci 496 400 mužů a žen z ciziny. Představovali čtyři procenta obyvatel Česka.
Počet narozených dětí s cizím občanstvím se tak za posledních deset let zdvojnásobil. V roce 2016 jich bylo 3 709, loni 7 249. Při celkovém úbytku narozených chlapců a děvčat se podíl zvedal rychleji. Za deset let se téměř ztrojnásobil, vzrostl ze 3,3 na 9,3 procenta. Zatímco v roce 2016 byl tedy cizinec každý 30. narozený, loni každý jedenáctý.
V Praze mělo loni cizí občanství 23 procent narozených, před deseti lety 11 procent. V hlavním městě tak téměř každé čtvrté narozené dítě bylo cizinec, před deseti lety každé deváté. Podíl se od roku 2016 zvedl ve všech krajích. Nejnižší v republice byl loni v Moravskoslezském kraji, kde mělo oba rodiče z ciziny 3,2 procenta narozených dětí.
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Ukrajinci, Slováci a Vietnamci
Tři pětiny narozených s cizím občanstvím tvořili v roce 2025 malí Ukrajinci a Ukrajinky, bylo jich 4 211. Dalších 804 dětí mělo slovenské občanství a 636 vietnamské.
Nejvyšší meziroční přírůstky zaznamenali statistici mezi lety 2022 a 2023 a v roce 2024 po příchodu uprchlíků z Ukrajiny. Do roku 2021 před ruskou invazí do této země tvořily děti s ukrajinským občanstvím kolem čtvrtiny narozených cizinců. Od roku 2022 po začátku války podíl výrazně vzrostl, v posledních třech letech se drží zhruba na 58 procentech.
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Podle statistiků je narozených s rodinnou vazbou do zahraničí v Česku ale víc. Loni tvořili skoro 13 procent dětí, které v ČR přišly na svět. Za posledních deset let se podíl zdvojnásobil. Matku z ciziny mělo minulý rok kolem 10 tisíc narozených chlapců a děvčat, otce pak asi 9 600.
ČSÚ uvedl, že do roku 2021 byly mezi rodičkami nejpočetnější Slovenky, od roku 2022 jsou to Ukrajinky. Slovenské a ukrajinské občanství bylo nejčastější i u otců. Na třetí příčce byli vietnamští rodiče. Čtvrté místo patří ruským matkám a rumunským otcům.