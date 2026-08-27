Počet cizinců na českých školách roste. V Praze tvoří téměř pětinu žáků

Povinná školní docházka se vztahuje jak na občany Česka, tak i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na našem území pobývají déle než 90 dnů, stejně tak to platí pro cizince, kteří zde mají oprávnění dlouhodobě pobývat. Jejich děti tak mají stejně jako ty české právo na bezplatné vzdělávání, přístup ke školnímu stravování a školním zájmovým kroužkům.
Počet žáků z řad dětí cizinců se zásadně zvedl především v souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu v únoru 2022, tehdy se jejich počet zvedl téměř na dvojnásobek. Od té doby nadále roste. Momentálně české základní školy navštěvuje přes milion dětí, z toho 7,7 % představují cizinci, 5 % z celkového počtu jsou právě děti z Ukrajiny.
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Počet dětí na základních školách v posledních letech stagnuje a drží se mírně nad zmíněným milionem. Kvůli nižší míře narozených dětí se však podle Venduly Kašparové z odboru statistiky rozvoje společnosti ČSÚ se dá v následujících letech očekávat prudký pokles. Porodnost podle úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě.
Ten je již znatelný u mateřských škol (MŠ), v roce 2025/2026 počet dětí v mateřských školách klesl pod 350 tisíc poprvé od roku 2013. Za poslední tři roky se počet dětí v MŠ snížil o více než 21 tisíc, tedy o zhruba 5,8 procenta.
Ubývá také odkladů školní docházky
Podle Kašparové je zřetelným trendem také úbytek odkladů školní povinné docházky. „Od roku 2021/2022 se v populaci šestiletých snižuje podíl dětí s odkladem, a sice z 24,1 % v září 2021 na 17,7 % v září 2025. Jde o necelých 21 tisíc žáků,“ vysvětluje analytička.
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Kvůli novele školního zákona navíc bude počet odkladů ještě více klesat, bude totiž možný pouze v případě, že bude zdůvodněný zdravotním stavem, který znemožňuje účast ve vyučování. Může jít například o závažný zdravotní stav po operaci, onkologickou léčbu či středně těžké mentální postižení. K žádosti o odklad, kterou posuzuje ředitel základní školy, musí rodiče navíc dodat dvě doporučení.
„Zaprvé doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zadruhé doporučující posouzení lékaře nebo klinického psychologa. Posouzení nemůže vydat praktický lékař pro děti a dorost ani pediatr,“ upřesňuje v oficiálních pokynech resort školství.