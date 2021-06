Minimální mzda by od příštího roku měla stoupnout na 18 tisíc, žádá ČSSD

Zaměstnavatelé podle Hamáčka souhlasí jen s růstem minimální mzdy ze současných 15 200 korun o pětistovku na 15 700 korun měsíčně.

Dalším tématem tiskové konference ČSSD byla důchodová reforma. Sociální demokracie p ještě před volbami předkládá svou vlastní verzi, jak by důchodová reforma měla vypadat.

Fakticky jde přitom jen o předvolební slib, protože parlament to nestihne projednat. Návrh ČSSD počítá podle poslance Romana Sklenáka mimo jiné s tím, že by před odchodem do důchodu měli lidé odpracovat 25 let.

Průměrný důchod se má zvýšit o 758 korun

Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s průměrným růstem důchodů o 758 korun, o tři stovky více nad rámec zákonné valorizace. Musí to ještě potvrdit Sněmovna.

„Já bych vzkázala všem kritikům, kteří říkají, že je to špatný krok, tak aby se rozhlédli kolem sebe a podívali se zejména na nízkopříjmové seniory, seniorky a na osaměle žijící seniory, seniorky a zeptali se jich, jak se jim žije s důchodem 12 000 po celoživotní práci, a pak aby se skutečně nad tou odpovědí zamysleli,“ řekla Maláčová po posledním jednání vlády.

„Přáli bychom si, aby důchody rostly více, nicméně zadlužení související s koronakrizí nám to neumožňuje,“ uvedla také ministryně Maláčová.