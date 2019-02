Nejsme pod tlakem hlasovací mašiny ANO, KSČM a SPD, napsal straně Hamáček

Sociální demokracie ale nebude řešit jen personálie, ale především to, jak zvrátit, že se popularita strany propadla na osm procent. „Nenaplnily se katastrofické scénáře, že budeme neviditelní, že budeme loutky, že budeme pod tlakem divoké hlasovací mašiny ANO, KSČM a SPD. To se nestalo. Riskantní vstup do vlády se vyplatil, plníme program,“ napsal Hamáček členům ČSSD.

Připomněl růst platů ve veřejné sféře, především učitelů, sester nebo policistů, historicky nejvyšší růst důchodů, to, že se nemocenská bude proplácet od prvního dne nemoci a že se zvyšuje minimální mzda. „Prosazujeme zákon o zálohovaném výživném a o týden delší dovolenou. Když se ekonomice daří, nesmí z toho profitovat jen pár vyvolených. Trváme na dostupnosti škol, lékařů, matrik nebo poštovních poboček a bráníme privatizaci veřejných podniků,“ vypočítal Hamáček.

Při diskusi ve vládě o úsporách ČSSD odmítá, aby vláda šla jen cestou „tupých škrtů“. Vedle digitální daně ČSSD při diskusi s ANO znovu zvedne téma sektorové daně. Ta by měla dopadnout na banky. „Pro nás je základní to, abychom diskusi otevřeli také na téma příjmů státního rozpočtu. Bez nějaké dohody na straně příjmu se neobejdeme, teď je prostor tu diskusi zase otevřít,“ tvrdí Hamáček. „Rušení některých daňových výjimek, spotřební daně na alkohol, zdanění hazardu, to jsou všechno témata k diskusi,“ uvedl předseda ČSSD.

Petříček podle Hamáčka ukázal, že není loutka

Na sjezdu bude k nejzajímavějším bodům patřit hlasování o tom, zda se do vedení ČSSD dostane jasně prozápadně vystupující šéf diplomacie Tomáš Petříček. Ještě před volbou nového vedení k delegátům sjezdu v pátek dopoledne promluví prezident Zeman, který vůči Petříčkovi vystupuje kriticky, stejně jako komunisté. Hlasování o Petříčkovi tak ukáže i to, jak silná je v ČSSD k Zemanovi dlouhodobě loajální část strany. „Neočekávám od vystoupení prezidenta žádné prohlášení v personální rovině,“ věří ale Hamáček.



„Pokud se mě ptáte jako předsedy ČSSD, potažmo jako člověka, který na sjezdu bude hlasovat, Tomáš Petříček má můj hlas,“ řekl tento týden novinářům šéf ČSSD Hamáček. A straníkům napsal, že Petříček ukázal, že není loutka a že úspěšně reprezentuje Česko v zahraničí.



Hamáček naznačil, koho dalšího ve vedení chce. „Já si pochvaluji spolupráci, tandem s Romanem Onderkou. Janu Maláčovou jsem podpořil hned na začátku, o Tomáši Petříčkovi jsem mluvil, a i další kandidáti jsou kvalitní. Tomáš Hanzel je zástupcem severomoravské sociální demokracie, to je naše voličská bašta. Mluvil jsem o komunálních politicích jako je Michal Šmarda,“ řekl Hamáček. Šmarda je starostou Nového Města na Moravě, Hanzel je místopředseda Sněmovny.



Maláčová? Expertka a srdcařka, napsal straníkům Hamáček

Do vedení ČSSD se tak téměř jistě dostane ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, mezi níž a ministryní financí Alenou Schillerovou se podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše odehrává nejvíce soubojů ve vládě.

„Vzdělaná expertka a sociálnědemokratická srdcařka, která se dokáže ve vládě bít za své věci s neuvěřitelným nasazením, odvahou a energií,“ hodnotí ji v dopise členům ČSSD Hamáček.

Maláčová, která jde do volby s osmi nominacemi, patří mezi nejvýraznější členy vlády, takže by se zvolením do vedení strany neměla nejspíš problém, i kdyby strana neuplatňovala kvóty pro zastoupení žen v orgánech ČSSD. Od těch chce navíc strana na sjezdu při schvalování nových stanov ustoupit. Téměř dvousetčlenný ústřední výkonný výbor sociální demokracie má při rozhodování mezi sjezdy nahradit užší, zhruba šedesátičlenný orgán.



Kandidovat do nejužšího vedení strany už nebudou sympatizanti prezidenta Miloše Zemana Jaroslav Foldyna a Jiří Zimola, ani hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní kraje Vysočina Jana Fialová. Po jedné nominaci mají ministr kultury Antonín Staněk, místopředseda Sněmovny Hanzel, jihočeský poslanec Ondřej Veselý, Jan Mečl z Libereckého kraje a někdejší zpravodajec Miroslav Krejčík, který se ale už kandidatury vzdal.