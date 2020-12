Přijala by opozice přeběhlou ČSSD? Kvůli většině by zřejmě musela

Přepočet procentuálních preferencí na množství poslaneckých mandátů d’Hondtovou metodou ukázal, že by ani jedna strana nedostala potřebných 101 křesel k alespoň těsné nadpoloviční většině v 200členné Sněmovně.

Podle průzkumu Median zveřejněného ve čtvrtek by vládní strany ANO a ČSSD spolu s komunisty, kteří je tolerují, dostaly 41,5 procenta hlasů. To by vyšlo na 88 poslaneckých mandátů. Piráti, STAN, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by měli celkem 44,5 procenta hlasů. Pokud Piráti a STAN vytvoří jednu koalici a ODS, TOP 09 a KDU-ČSL druhou, pak podle d’Hondtovy metody by obě formace měly dohromady 94 křesel.

Zbývající místa ve Sněmovně, tedy 18, by obsadila SPD, s níž do koalice doposud nechtěl předseda hnutí ANO a nynější premiér Andrej Babiš a do budoucna ji odmítají i zmíněné opoziční strany. Pokud by tedy například ANO nezměnilo názor, pak by došlo k patové situaci.

Přepočet procent na mandáty podle d'Hondtovy metody ANO (28,5%): 61 Piráti+STAN (24,5%): 52 ODS+TOP 09+lidovci (20%): 42 SPD (8,5%): 18 ČSSD (7%): 15 KSČM (6%): 12

To by však mohl změnit přesun ČSSD se sedmi procenty a 15 poslanci na druhou stranu barikády. Vzniklá šestičlenná koalice by měla v Poslanecké sněmovně 109 míst a tedy dostatečnou většinu pro vznik vlády.

Co nyní strany říkají?

Piráti se v listopadovém volebním průzkumu zařadili hned za hnutí ANO. Na třetím místě se umístil možný koaliční partner, kterým je hnutí STAN. „Piráti nyní vyjednávají o koaliční smlouvě s hnutím STAN. Jednání o této spolupráci je tedy nyní prioritní a aktuální. O veškerých dalších povolebních spolupracích budeme jednat po volbách dle reálného rozložení sil ve Sněmovně,“ řekla iDNES.cz tisková mluvčí Pirátů Karolína Sadílková.

Ta také uvedla, že již z minulé povolební strategie z roku 2017 vyplynulo, že Piráti nebudou spolupracovat se stranami ohrožujícími základy liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie, tedy SPD a KSČM. Ve strategii z roku 2017 je vyloučená spolupráce i s osobami zatíženými korupční minulostí či ve střetu zájmu, tedy i s hnutím ANO v čele s Andrejem Babišem.

Bylo by pro vás přijatelné spojenectví ČSSD s plánovanými opozičními formacemi? celkem hlasů: 330 Ano 51 Ne 248 Je mi to jedno 31

Podle budoucího koaličního partnera Hnutí STAN poslední volební průzkumy jasně ukazují, že podpora vládních stran klesá, a to především kvůli krokům podniknutých v souvislosti s aktuální krizí. „Do voleb zbývá stále mnoho času a rozhodně se s jistotou nedá odhadnout, kdo získá většinu. Při vzniku liberálního a konzervativního bloku totiž čísla naopak naznačují, že levicoví populisté svou většinovou důvěru občanů ztrácí. My se nyní soustředíme na to, abychom lidem v této zemi nabídli propracovanou vizi moderního státu a změnu, kterou si po letech politického marasmu zaslouží,“ řekl o volebním průzkumu mluvčí STAN Tomáš Pergl.

Sněmovní volební model agentury Median pro listopad 2020

Piráty povede do sněmovních voleb v příštím roce jako lídr a kandidát na premiéra předseda Ivan Bartoš, který nyní řídí i jednání o volební koalici s hnutím Starostové a nezávislí. Bartoš řekl, že ambicí koalice je dosáhnout nejméně 25 procent hlasů ve sněmovních volbách v příštím roce.

To, že podpora hnutí ANO klesá si myslí i TOP 09, zároveň však neuvažuje o spojenectví se sociální demokracií. „ČSSD je stranou, která je součástí vládní koalice Andreje Babiše. Pro TOP 09 je prioritou hledat spojence u stran, se kterými sdílíme společnou vizi i ideologii,“ řekl Vladan Vaněk za TOP 09.

Podle ODS, která společně s TOP 09 a KDU-ČSL připravuje koalici, nejde předjímat povolební uspořádání ve Sněmovně. „Soustředíme se na co nejlepší volební výsledek, který nám umožní vládnutí se subjekty, které nám jsou výrazně blíž než koaliční partner Andreje Babiše,“ řekl mluvčí strany Václav Smolka.