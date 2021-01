ČSSD představí letošní priority ve vládě, pro volby chystá volební alianci

„Sociální demokracie bude vyjednávat o levicové volební alianci s odboráři, nezávislými odborníky, regionálními uskupeními a případně dalšími subjekty, ke kterým máme programově blízko,“ napsala na Twitteru místopředsedkyně ČSSD, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Musíme se více otevřít, pozvat ke spolupráci přirozené partnery, třeba odbory nebo Zelené,“ napsal místopředseda ČSSD, ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Podle předvolebních průzkumů není jisté, jestli by sociální demokraté překročili pětiprocentní hranici, což je podmínka pro vstup do Sněmovny. Volební model agentury Kantar CZ z přelomu listopadu a prosince loňského roku sociální demokracii přisuzoval 4,5 procenta hlasů, z listopadového průzkumu agentury Median vyplynulo, že by stranu volilo 7 procent lidí. Volby do Sněmovny se uskuteční 8. a 9. října.

Sociální demokraté šli s podporou jiných stran v některých krajích už loni do krajských voleb. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický vedl kandidátku projektu 3PK, na kterém se kromě ČSSD podílelo i hnutí Společně pro kraj a nezávislí kandidáti.