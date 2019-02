Když se má škrtat, musíme vědět, co stát přestane dělat, říká ČSSD

“Jestli má jít o 10 procent plošně, tak já budu chtít za ministerstvo práce a sociálních věcí vědět, které agendy máme přestat vykonávat, abychom k těm úsporám dospěli,“ uvedla Maláčová.

„Pokud se to vezme s nějakou digitalizací, s celkovou vizí rozvoje státní správy, zjednodušením byrokracie, tak si to dokážu představit, ale nebude to ze dne na den a plošně,“ uvedla na dotaz iDNES.cz Maláčová.

Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček zadal všem ministrům za sociální demokracii, aby zpracovali analýzu dopadů takového řešení, se kterým přišli v pátek Babiš a Schillerová, když má kvůli přípravě státního rozpočtu na příští rok snížení počtu státních zaměstnanců o 10 procent. „Nebude se to týkat ozbrojených složek a pedagogů,“ uvedla Schillerová.

„My si uděláme analýzu a pak musí padnout politické rozhodnutí, že pokud chceme dosáhnout desetiprocentní úspory, tak asi ten stát bude muset přestat vykonávat některé agendy a musíme se dohodnout na tom, jaké to budou. Těžko přestaneme vydávat občanské průkazy, to asi nejde,“ řekl iDNES.cz Hamáček.



„Nejsem zastáncem toho, že to má být každý desátý, taková ta římská decimace, to by na ministerstvu vnitra znamenalo sto lidí na odboru azylové a migrační politiky a de fakto krach české azylové a migrační politiky. Asi není možné vyhodit každého desátého veterinárního inspektora ve chvíli, kdy je zoufale potřebujeme v situaci, kterou máme s Polskem,“ uvedl v pondělí Hamáček. Příměr s decimací použil již v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi, kde také řekl, že škrt 10 procent státních zaměstnanců rozhodně není hotová věc.

„Nejdříve bych se musel podívat, jak jsou reálné kroky k tomu, abychom snižovali o 10 procent například na ministerstvu zahraničních věcí, protože velká část jsou diplomaté, kteří jsou v zemích, kde máme zastoupení a vyhodnotit, jaký by to mělo dopad na naši síť zastoupení,“ řekl iDNES.cz další z ministrů za sociální demokracii, šéf diplomaci Tomáš Petříček.

„Už při tom prvním snížení jsme udělali velký zářez co se týká ministerstva zemědělství, kde jsme snížili o 70 pracovníků. My si uděláme audit všech činností, které tam jsou a já nebudu předem říkat, jak se rozhodnu, ale bude to podle činností. Pokud jsou činnosti, které jsou zbytečné vykonávat, nebo jsou činnosti, kde je zbytečně moc lidí, tak do toho jít můžeme, ale zase na druhou stranu i pan premiér a další řekli, že se to nemusí týkat inspekčních orgánů,“ uvedl v pondělí ministr zemědělství Miroslav Toman, který je ve vládě jako nestraník za sociální demokracii.

Pátý z ministrů za sociální demokracii, šéf resortu kultury Antonín Staněk, se při příchodu na jednání vlády u novinářů nezastavil.