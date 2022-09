Snížení DPH u potravin či daň pro banky. ČSSD zahájila horkou kampaň

V souvislosti s cenami energií řekl místopředseda strany a pardubický hejtman Martin Netolický, že vláda v posledních měsících zaspala, i když sociální demokracie i kraje o nutnosti stanovení maximálních cen mluví už delší dobu.

„Myslím, že dnes už nikdo nepochybuje, že k zastropování cen energií dojde,“ řekl. Přesný návrh výše zastropování neuvedl, řekl pouze, že musí být taková, aby byly ceny pro lidi i podnikatele únosné.

Místopředsedkyně strany Daniela Ostrá řekla, že desítky až stovky tisíc lidí tvrdě pracují, ale přesto jim to nestačí k uživení rodin. ČSSD proto navrhuje minimální mzdu 20 000 korun měsíčně oproti nynějším 16 200 korunám.

Podobně by strana chtěla zaručit starobním důchodcům měsíční příjem 13 000 korun. „Není společensky únosné, aby lidé, kteří celý život pracovali a vstoupí do důchodového věku, živořili,“ řekla. Stejně tak podle ní není únosné, aby v současné situaci byla DPH na základní potraviny na stávající úrovni 15 procent.

Bankovní či sektorová daň

Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček doplnil, jak by stát měl na představená opatření získat peníze. Zdroji by podle sociálních demokratů mělo být zavedení bankovní daně, zdanění mimořádných příjmů energetických firem a dlouho diskutovaná digitální daň.

Petříček dále zmínil progresivní zdanění podnikatelů. Podle ČSSD není spravedlivé, aby drobný podnikatel platil stejnou daň jako velká korporace. „Velcí se musí více podílet na pomoci, kterou dnes české domácnosti, ale i český průmysl potřebují,“ řekl.

Dodal, že strana také spustila petici za to, aby stát vykoupil akce od minoritních akcionářů firmy ČEZ a dostal ji pod stoprocentní kontrolu.

Předseda ČSSD Michal Šmarda doplnil, že strana tato a další opatření navrhuje od března, ale vláda ji ignoruje. „Teprve teď začíná pravicová vláda těžkopádně a pomalu hledat odvahu ke spravedlivému dělení nákladů. Možná i ona se teď začne tvářit jako někdo, kdo si váží lidí. Ale bude to faleš. Pravice nemá respekt k člověku. Pravice má jen respekt k penězům a moci,“ řekl.

Strana v neděli také znovu představila kandidáty do Senátu a do komunálních voleb. Kandidáti do samospráv představili deset hlavních témat, kterými jsou přívětivost obcí pro obyvatele, veřejná doprava, bezpečnost v ulicích, levná elektřina, dostupné zdravotnictví, vzdělání, kultura, dostupné bydlení, ochrana před suchem a horkem a územní plánování směřující k tzv. městům krátkých vzdáleností.

Obecní volby a volby do třetiny Senátu se uskuteční 23. a 24. září. Pro sociální demokracii budou prvním ostrým testem důvěry veřejnosti po neúspěšných sněmovních volbách loni v říjnu, kdy strana zůstala pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých mandátů.