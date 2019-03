ČSSD zrušila kvóty pro povinné zastoupení žen. Hamáček nemá soupeře

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Zvedli jsme se z kolen, nelitujeme se, nehádáme, vidíme cestu a jdeme po ní,“ řekl před volbou Hamáček.

Za správné rozhodnutí označil rozhodnutí jít do vlády s hnutím ANO. „Bez kompromisů to občas nejde,“ prohlásil ministr vnitra. „Voliči ocení, že jsme nepustili do vlády extrémisty,“ řekl Hamáček. Komunisté ve vládě nesedí. ale tolerují kabinet Andreje Babiše.

„Vláda není posvátná kráva, jsme v ní proto, abychom prosazovali náš program,“ uvedl lídr ČSSD. Strana z koalice s ANO může odejít, když Andrej Babiš začne sociální demokraty podrážet a spolupracovat s pravicí.



„Potřebujeme zákon o dostupném bydlení. Teď. Nepřipustíme doplatky na léky,“ slíbil Hamáček sociální demokracii. I na pozici prvního místopředsedy je zatím jediný kandidát - Roman Onderka.