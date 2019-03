ČSSD v manifestu odsoudila „politické šmejdy“ s hnutími na jedno použití

„Parazitují na rozporech ve společnosti, ale místo snahy je řešit vyvolávají nenávist a strach. Svou kořist hledají mezi lidmi, kteří se třicet let po sametové revoluci necítí jako její vítězové a oběti,“ píší sociální demokraté v obecném manifestu. Píše v něm, že zahajuje programovou diskusi.

„Praktickou politickou práci zlepšující lidem život nahradila manipulace, která je dnes díky informačním technologiím snazší než dřív,“ tvrdí ČSSD.

Sjezd v sobotu pokračuje volbou jednoho místopředsedy. Již v pátek funkci obhájil šéf strany Jan Hamáček a statutárním místopředsedou byl zvolen Roman Onderka.

V sobotu dopoledne volební komise oficiálně potvrdila výsledek volby řadových místopředsedů, v níž uspěli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zahraničí Tomáš Petříček, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda a poslanec Ondřej Veselý.

Nyní probíhá volba pátého řadového místopředsedy. Kandidáty jsou místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel a bývalá mluvčí vlády a ČSSD Lucie Orgoníková, kteří neuspěli v prvním kole.

ČSSD slibuje zkrácení pracovní doby i sdílená pracovní místa

V programovém manifestu ČSSD říká, že poctivě pracující člověk nesmí žít v chudobě a být otrokem práce. „Navrhujeme zkrácení pracovní doby při zachování stávající mzdy. Může to znít revolučně, ale stejně zněl před sto lety požadavek na osmihodinovou praocvní dobu nebo pětidenní pracovní týden. Navrhujeme sdílená pracovní místa, která by pomohla pracovnímu uplatnění žen-matek či senionů,“ píše se v manifestu. Pracovní doba by se měla zkrátit zpočátku o půl hodiny.

„Naši nepřátelé jsou ti, kteří chtějí ožebračovat, odírat obyčejné lidi. To je náš úkol zastat se těch obyčejných lidí. My nejsme strana pro všechny, my jsme strana pro ty slabé. Jestli vám někdo někdy bude tvrdit, že je tady pro všechny, tak to znamená, že je to podvodník, který nakonec všechny zradí. Jestli vám někdo bude tvrdit, že je tady pro všechny, tak tu nakonec není pro nikoho, je tady jenom sám pro sebe a pro svoje vlastní osobní zájmy,“ řekl nový místopředseda ČSSD Šmarda, který při volbě místopředsedů získal největší podporu a více hlasů i než ministři a rovněž noví místopředsedové Maláčová a Petříček.