Špičky ČSSD Hamáček a Maláčová vystoupí v Lidovém domě k aktuální situaci

Hamáček a Maláčová vystoupí den poté, co se vláda jednomyslně shodla na návrhu zmrazit na pět let platy poslanců i senátorů.

Naopak se představitelé vlády nedohodli se zástupci odborů a zaměstnavatelů na zvyšování platů zaměstnanců veřejného sektoru a na zvýšení minimální mzdy.

Zaměstnancům veřejné sféry by měl podle premiéra Andreje Babiše měl výdělek vzrůst přidáním 1400 korun do tarifů. „Platy by se měly navýšit o inflaci,“ řekl.

„Reálná inflace je 6 procent,“ tvrdí Maláčová. Odbory a sociální demokraté proto žádají růst mezd o 6 procent a plošnou formu nárůstu o tři tisíce korun. ANO počítá s růstem o 3,5 procenta.

Odbory a ČSSD požadují i růst minimální mzdy z 15 200 korun na 18 tisíc korun. Ministryně financí Alena Schillerová připustila růst maximálně o tisícikorunu. „Tam jsou tak rozdílné názory, že bude nejlepší to nechat až na příští vládu,“ řekl Babiš. „Neposunuli jsme se,“ posteskla si Maláčová.