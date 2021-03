Hranice pro rozvolňování? Tři tisíce lidí v nemocnicích, řekl Hamáček

Tři tisíce lidí v nemocnicích je hranice, ke které bychom měli směřovat, řekl šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Právě to by měla být hranice pro rozvolňování opatření. Prvním krokem při rozvolňován, bude návrat dětí do škol, postupný a řízený. "Trend se konečně otočil, čísla klesají," řekl ministr vnitra. Česko tstáhlo žádost o zahraniční pomoc.