Kyberútoky sílí. Chystají se velká školení pro firmy, školy i bytová družstva

Dánská logistická společnost, která ročně vydělávala dvě miliardy eur, se stala obětí severokorejských hackerů. Ti napadli jejich systémy a firma se ocitla na hraně bankrotu.

V reakci i na tento případ se banka ČSOB, platební společnost Mastercard a policie rozhodly zaměřit na vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti. V rámci společné iniciativy již proškolily přes milion lidí, přičemž cílem bylo zvýšit digitální gramotnost a odolnost proti internetovým podvodníkům.

Podle generálního ředitele ČSOB Aleše Blažka mají tyto vzdělávací aktivity reálný dopad. „V roce 2022 činila průměrná škoda na jednoho podvedeného klienta přes 32 tisíc korun, o dva roky později se částka snížila na přibližně 15 tisíc korun,“ říká.

Přestože se průměrná výše škod snižuje, celkový počet kybernetických útoků stále roste. V posledních pěti letech eviduje Policie ČR více než 8100 útoků na firmy a instituce s celkovou škodou přes tři miliardy korun.

Kyberkriminalita míří na firmy

Cíli hackerů jsou podle policie zejména nebankovní instituce, školy, zdravotnická zařízení, ale i menší podniky či živnostníci. Nejčastější formy útoků zahrnují phishing, scamming a malware. Alarmující je fakt, že 9 z 10 firem se s kyberútokem již setkalo, přičemž největší riziko stále představuje klikání na podezřelé odkazy, následované používáním slabých hesel.

Podle průzkumu, který si nechala vypracovat ČSOB, navíc 78 % IT specialistů věří, že rozvoj umělé inteligence zvyšuje riziko kybernetických útoků. Na druhé straně 84 % odborníků považuje AI za účinný nástroj pro detekci a prevenci útoků.

Dalším krokem ČSOB je zaměření na kyberbezpečnost firem a institucí. Banka ve spolupráci s Mastercardem a policií plánuje proškolit až 250 tisíc firem, podnikatelů, škol a bytových družstev.

Útoky na nemocnice

Kyberútoky se nevyhýbají ani zdravotnickým zařízením. V minulosti byly napadeny například nemocnice v České Lípě, Kosmonosech, Olomouci a Praze.

ČSOB a Policie ČR se shodují, že kybernetická gramotnost je klíčová nejen pro jednotlivce, ale i pro celé organizace. Právě investice do bezpečných IT systémů by se podle odborníků měly stát pravidlem, nikoliv výjimkou.