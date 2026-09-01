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Macinka škrtl podporu pro zahraniční vysílání rozhlasu. Zvrátíme to, věří médium

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  15:36
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Český rozhlas očekává, že se mu podaří zvrátit plán nulové podpory zahraničního vysílání pro příští rok. Ministerstvo zahraničí ve své rozpočtové kapitole pro rok 2027 s podporou nepočítá. Už letos částku pro Radio Prague International snížilo o čtvrtinu na 25,26 milionu korun. Uvedla to mluvčí Českého rozhlasu Lidija Erlebachová.

Ministerstvo podle ní rozhlas o záměru neposkytnout na zahraniční vysílání v příštím roce žádné prostředky informovalo s tím, že počítá se změnou legislativy a převedením financování Českého rozhlasu pod státní rozpočet.

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„Zároveň nám zástupci ministerstva zahraničních věcí opakovaně vyjádřili podporu a potvrdili význam práce kolegů z Radio Prague International. Mimo jiné nám podporu vyjádřili zahraniční diplomaté a krajanská sdružení. Věříme, že jsou i tato jednání teprve na začátku a že se nám podaří plán nulové podpory zvrátit,“ uvedla Erlebachová.

Podle ní to souvisí s tím, že státní příspěvek na Radio Prague International vyplývá ze zákona, a také se skutečností, že se plánovaná změna financování médií veřejné služby prostřednictvím státního rozpočtu pravděpodobně nestihne od ledna 2027.

Rozpočet Českého rozhlasu na příští rok se bude podle mluvčí připravovat podle platné legislativy. Ta stále počítá s financováním z poplatků, a nikoliv ze státního rozpočtu. „Na výsledky si musíme počkat, jednání jsou teprve na začátku. Pak bude možné se k němu vyjádřit,“ uvedla Erlebachová.

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Česká televize už minulý týden oznámila, že by mohla v příštím roce snížit svůj rozpočet o 350 milionů korun kvůli chystané změně financování a předpokládanému snížení objemu peněz ze státního rozpočtu. Letos Česká televize hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun. Úspory se týkají výroby pořadů, provozních nákladů a také odložení investic. Souvisí s tím i urychlení snižování počtu zaměstnanců, které vychází z dlouhodobých plánů a počítá během pěti let s redukcí o 12 procent. V současnosti má Česká televize okolo 2900 pracovníků.

15. června 2026

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