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Napjaté jednání Rady ČRo. Tepali do Okamury, Zavoral nastínil podobu stávky

Tereza Tykalová
  16:04
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral po setkání s prezidentem Petrem...

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral po setkání s prezidentem Petrem Pavlem a Evropskou vysílací unií (EBU). (24. června 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...
Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odchází po jednání s ministrem kultury...
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení...
177 fotografií
Český rozhlas vstoupí 3. listopadu do stávky, oznámil na schůzi radních ČRo generální ředitel René Zavoral. Dodal, že zájem ze strany zaměstnanců je velký. Vysílání bude pravděpodobně omezené, jeho přesnou podobu oznámí na konci týdne. Stávku svolává iniciativa Veřejnoprávně v reakci na rychlé schválení mediálního zákona, který ruší koncesionářské poplatky.

Součástí iniciativy Veřejnoprávně jsou i odbory Českého rozhlasu. „Říkám to proto, protože pokud jsem dobře informován, tak velká část zaměstnanců do ní vstoupit chce. Bude to znamenat výrazné úpravy ve vysílání ČRo. Informace je taková, že stávka bude celodenní,“ řekl Zavoral.

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral po setkání s prezidentem Petrem Pavlem a Evropskou vysílací unií (EBU). (24. června 2026)
Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení poplatků za ČT a ČRo. (25. číjna 2026)
Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odchází po jednání s ministrem kultury Otou Klempířem. (10. dubna 2026)
Lidé na pražském Staroměstském náměstí protestují proti zrušení koncesionářských poplatků. Demonstraci proti návrhu vládní koalice svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. (25. října 2026)
177 fotografií

Ke konci týdne by měl dostat seznam zaměstnanců, kteří se ke stávce připojí. „Management se poté setká s vedením a na základě toho rozhodnou, jak bude vypadat provoz ČRo,“ vysvětlil.

Iniciativa reaguje na mediální zákon, který za dramatických okolností prošel v sobotu nad ránem ve 4:36 do druhého čtení. Vládní poslanci ho v pátek nečekaně předřadili na program Sněmovny. Návrh zákona ruší koncesionářské poplatky. První spontánní demonstrace se konala už v pátek před Poslaneckou sněmovnou. Další demonstrace, které se zúčastnily tisíce lidí, se konala v neděli na Staroměstském náměstí.

Zavoral: Vláda nám při jednání jen diktovala, s Babišem chci veřejnou debatu

„Nechceme se smířit s podobu, s jakou jde do druhé čtení,“ dodal Zavoral. Chce otevřít debatu o podobě zákona, který by měl obsahovat pojistky proti ekonomickému a politickému tlaku.

Radní ČRo se distancoval od slov Okamury

Členové rady se nedokázali před jednáním domluvit, zda téma rušení veřejnoprávních poplatků v rozpravě otevřou. Nakonec téma otevřeli v sekci různé.

Podle radního Petra Žantovského je funkcí rady hlavně dohlížet na činnost ČRo. „Porušujeme zákon, pokud se budeme vyjadřovat k tomu, že vláda dělá něco špatně,“ uvedl.

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S tím ale nesouhlasil Zbigniew Jan Czendlik. Ten uvedl, že má rada hlavně chránit veřejný zájem. „Chci se distancovat od slov pana předsedy Sněmovny Okamury,“ uvedl. Šéf Sněmovny Tomio Okamura o veřejnoprávním médiích řekl, že jde o něco, co pracuje proti jeho zájmu, zájmu této země a národa.

„Vadí mi, že to říká na půdě Parlamentu. Je to tak neuvěřitelně sprosté a nemorální. Já přispívám na školství, školu jsem absolvoval v Polsku a tu nevyužívám. Mám české občanství, ale jsem polské národnosti a tyto slova vnímám jinak. Mě se to osobně dotýká,“ reagoval.

Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

Výtky k současné situaci měl i radní Jiří Dohnal. „Mě se velmi dotýká, že Český rozhlas je neustále napadán, že jeho hospodaření není kontrolováno. Jak to, že není? Máme dozorčí komisi. Tady je rada. My posíláme do Sněmovny zprávu o hospodaření, to samé do Senátu. Proč se tyto věci šíří?“ divil se.

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