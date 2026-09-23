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Česko mění pravidla pro ruské diplomaty. Čeká je přísnější režim

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  14:12
Česko mění pravidla pro ruské diplomaty (ilustrační)

Česko mění pravidla pro ruské diplomaty (ilustrační) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Česko mění pravidla pro ruské diplomaty (ilustrační)
Česko mění pravidla pro ruské diplomaty (ilustrační)
Česko mění pravidla pro ruské diplomaty (ilustrační)
Česko mění pravidla pro ruské diplomaty (ilustrační)
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Česko ode dneška upravilo pravidla systému notifikací ruských diplomatů. S jednodenním předstihem musí hlásit plán překročit hranice, oznamovat budou muset i účel cesty, její trasu a dobu nebo místo pobytu.

Úpravu režimu, o které informoval web Parlamentní listy, na dotaz ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö. Premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru po výtkách opozice sliboval zavedení přísnějšího režimu, kdy u ruských diplomatů přijíždějících do ČR z jiných zemí stát vyžaduje předchozí schválení.

Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) začátkem září uvedl, že jeho úřad ve spolupráci s tajnými službami připravuje návrh, jak upravit systém notifikací tak, aby to lépe odpovídalo jejich potřebám. Jde o reciproční krok. „Musí-li od června každý český diplomat v Rusku hlásit svůj pohyb, je přirozené, že totéž začne platit i pro ruské diplomaty u nás,“ řekl serveru Macinka.

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EU od 25. ledna zavedla pro personál ruských diplomatických misí v zemích v schengenském prostoru povinnost informovat o vstupu na území jiných států EU, než je stát jejich akreditace. Státy mohou zvolit i přísnější postup prostřednictvím takzvané autorizace, která vyžaduje souhlas ministerstva před příjezdem diplomata do země. Macinka v lednu čelil kritice za to, že zavedl benevolentnější pravidla, tedy oznamování, nikoli schvalování. K přísnějšímu postupu opakovaně vyzývá opozice.

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Systém povinných oznámení o pohybu ruských diplomatů zajišťuje členským zemím Evropské unie informace o pohybu těchto osob po schengenském prostoru. Umožňuje také státům zpřísnit režim a udělovat povolení či zamítat jednotlivé cesty. Kontrarozvědka Bezpečnostní informační služba (BIS) ve svých výročních zprávách opakovaně upozorňuje, že ruské tajné služby využívají pro přítomnost svých příslušníků v cílových zemích diplomatické krytí.

18. září 2026

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