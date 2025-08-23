Česko se připojilo k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu

  11:24
Ke společnému prohlášení víc než dvou desítek zemí, které považují plán výstavby židovských osad východně od Jeruzaléma na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu za porušení mezinárodního práva, se připojila i Česká republika. V sobotu to sdělilo české ministerstvo zahraničí.

Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar a jeho český protějšek Jan Lipavský (28. listopadu 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Izraelská vláda ve středu definitivně schválila výstavbu dalších židovských osad na Západním břehu, tentokrát v oblasti nazvané E1 (East 1) východně od Jeruzaléma.

Tam plánovala výstavbu už mnoho let, ale kvůli silné mezinárodní kritice projekt zmrazila. Výstavba zhruba 3400 bytových jednotek v této oblasti mimo jiné omezí přístup Palestinců do východního Jeruzaléma.

Více než dvacítka zemí, zejména evropských, ale také Kanada či Austrálie ve čtvrtek ve společném prohlášení označila tento plán izraelské vlády za nepřijatelný a v rozporu s mezinárodním právem.

„Izraelská vláda musí zastavit výstavbu osad“

Země v dokumentu, který zveřejnila na svých stránkách britská vláda, rovněž vyzvaly izraelskou vládu, aby od tohoto záměru okamžitě ustoupila, protože rovněž ohrožuje bezpečnost v regionu a podněcuje další násilí a nestabilitu.

„Jednorázová akce izraelské vlády podkopává naše společné úsilí o bezpečnost a prosperitu na Blízkém východě. Izraelská vláda musí v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 2334 zastavit výstavbu osad,“ uvádí se také ve společném prohlášení.

To odkazuje na rezoluci z prosince 2016, která vyzvala Izrael k ukončení výstavby židovských osad na okupovaných palestinských územích.

OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Žádný tam není, reaguje Izrael

Už v rezoluci z roku 2016 se uvádí, že výstavba osad prováděná Izraelem na palestinských územích okupovaných od roku 1967 porušuje mezinárodní právo a ohrožuje vizi dvou států, židovského a palestinského, které by existovaly vedle sebe v míru.

Izraelská koaliční vláda Benjamina Netanjahua výstavbu židovských osad na Západním břehu dlouhodobě podporuje a dva její krajně pravicoví ministři otevřeně hovoří i o anexi Západního břehu. Jeden z nich, ministr financí Becalel Smotrič, loni prohlásil, že letošní rok bude rokem, kdy Izrael prosadí suverenitu nad celým Západním břehem.

„Další hřebík do rakve“

Výstavbu osad v oblasti E1 tento týden Smotrič označil za „další hřebík do rakve nebezpečné myšlenky o vzniku palestinského státu“ a také za reakcí na záměr několika dalších zemí uznat v září na zasedání Valného shromáždění OSN palestinský stát.

Ten chtějí mít Palestinci na Západním břehu a v Pásmu Gazy s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. Nezávislý palestinský stát bez konkrétní definice jeho území uznává už většina zemí OSN. Pokud se k nim připojí i ty, co to hodlají udělat v září, budou jich zhruba tři čtvrtiny.

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

22. srpna 2025  21:06,  aktualizováno  23.8

Smrt u Niagarských vodopádů. Náhle strhl volant a autobus plný turistů se převrátil

V americkém státě New York havaroval v pátek turistický autobus, který se vracel z Niagarských vodopádů do New Yorku. V autobuse cestovalo 54 lidí, pět z nich na místě zemřelo a desítky dalších...

23. srpna 2025  8:49

