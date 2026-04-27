Podle Pavla je přitom dostatečná obranná síla nejlepším způsobem, jak zamezit možné agresi cizího státu.
Neplníme závazek NATO, stejně jako minulá vláda, řekl Babiš. Lže, říká Černochová
Česko podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) nesplní letos závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Pavel upozornil na to, že slíbené obranné kapacity pro NATO plní Česko zhruba z 50 procent.
O výdajích na obranu i plnění vojenských kompetencí bude jednat i letní summit NATO v Ankaře. Pavel očekává, že pro Česko nebude účast příjemná. Přesto zopakoval zájem na schůzce zemi zastupovat. Zdůraznil, že mandát pro summit určuje vláda a že s jejími názory není v rozporu. Členové kabinetu uváděli, že na summit pojede Babiš s dalšími ministry.