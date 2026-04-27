Česko neplní výdaje na obranu, zkritizoval Pavel. Trvá na účasti na summitu NATO

Autor: ,
  11:44
Česko neplní výdaje na obranu ani slíbené vojenské kapacity pro NATO, řekl prezident Petr Pavel. Pokud by to dělali všichni členové NATO, bude jeho kolektivní obrana nefunkční. Pavel to řekl v pondělí na konferenci televize CNN Prima News Money Money Money. Uvedl také, že nevidí racionální důvod, proč nejet na červencový summit NATO do turecké Ankary.
Prezident Petr Pavel | foto: ČTK

Podle Pavla je přitom dostatečná obranná síla nejlepším způsobem, jak zamezit možné agresi cizího státu.

Neplníme závazek NATO, stejně jako minulá vláda, řekl Babiš. Lže, říká Černochová

Česko podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) nesplní letos závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Pavel upozornil na to, že slíbené obranné kapacity pro NATO plní Česko zhruba z 50 procent.

O výdajích na obranu i plnění vojenských kompetencí bude jednat i letní summit NATO v Ankaře. Pavel očekává, že pro Česko nebude účast příjemná. Přesto zopakoval zájem na schůzce zemi zastupovat. Zdůraznil, že mandát pro summit určuje vláda a že s jejími názory není v rozporu. Členové kabinetu uváděli, že na summit pojede Babiš s dalšími ministry.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Česko neplní výdaje na obranu, zkritizoval Pavel. Trvá na účasti na summitu NATO

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.