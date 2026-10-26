Pavel byl na návštěvě Černé Hory v lednu 2025. Letos v červenci se v Praze setkali premiéři obou zemí.
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Babiš jednal s černohorským premiérem, uzavřeli smlouvu na nákup českých zbraní
Čeští politici opakovaně vyjadřují podporu Černé Hoře na cestě do EU, zároveň nabízí zkušenosti z českého přístupového procesu. Premiér Andrej Babiš (ANO) například na konci srpna uvedl, že pevně doufá, že se země stane 28. členem Evropské unie v roce 2028.
Černá Hora označuje za svůj cíl vstoupit do unie za dva roky. Do konce letošního roku chce dokončit přístupová jednání. Dosud předběžně uzavřela 21 z 33 vyjednávacích kapitol. ČR podle prezidentské kanceláře věří, že vstup Černé Hory do EU přinese oboustranné výhody jak v oblasti ekonomiky, tak bezpečnosti.
Mezi hlavní perspektivní oblasti bilaterální spolupráce obou zemí patří podle Hradu především doprava, energetika, zdravotnictví a odpadové a vodní hospodářství.
Důležitá je pak i obranná a bezpečnostní spolupráce. Babiš v červenci oznámil, že Česko dodá Černé Hoře zbraně v hodnotě 24,2 milionu eur (zhruba 584 milionů korun). Pušky, munici a další příslušenství černohorským ozbrojeným silám dodává společnost Colt CZ Group.
Obě země podle Hradu spolupracují také ve vědě. Černá Hora se letos jako první neunijní země stala pozorovatelem evropské vědecko-výzkumné organizace The Extreme Light Infrastructure ERIC. Její součástí je laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech, které černohorský prezident příští týden navštíví.
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„Chceme prosperující region.“ Pavel podpořil členství Černé Hory v EU
Pavel s Milatovičem v Praze rovněž společně zahájí výstavu českého malíře Jaroslava Čermáka, který v 19. století působil na Balkáně a podle prezidentské kanceláře zachytil tehdejší vzdor Černohorců proti Osmanské říši.
Výstava Mýty evropské reality v Galerii hlavního města Prahy představí zápůjčky z Belgie a Francie, kde Čermák působil. Jeden z obrazů je zapůjčen i ze Sbírek Pražského hradu.