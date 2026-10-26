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Do Česka dorazí prezident Černé Hory. S Pavlem bude jednat o vstupu do EU

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  17:37
Prezident Černé Hory Jakov Milatović při projevu na společné tiskové konferenci...

Prezident Černé Hory Jakov Milatović při projevu na společné tiskové konferenci s litevským prezidentem Gitanasem Nausedou v prezidentském paláci. (22. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Český prezident Petr Pavel na státní návštěvě Černé Hory (21. leden 2024)
Český prezident Petr Pavel na státní návštěvě Černé Hory (21. leden 2024)
Prezident Černé Hory Jakov Milatović během druhého dne Varšavského...
Jakov Milatović vítězství v prezidentských volbách. (2. dubna 2023)
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Česko příští úterý a středu navštíví prezident Černé Hory Jakov Milatović. Na Pražském hradě ho přivítá prezident Petr Pavel. Jednat se bude především o bilaterální ekonomické a obranné spolupráci nebo o přístupových jednáních Černé Hory s Evropskou unií.

Pavel byl na návštěvě Černé Hory v lednu 2025. Letos v červenci se v Praze setkali premiéři obou zemí.

Babiš jednal s černohorským premiérem, uzavřeli smlouvu na nákup českých zbraní

Čeští politici opakovaně vyjadřují podporu Černé Hoře na cestě do EU, zároveň nabízí zkušenosti z českého přístupového procesu. Premiér Andrej Babiš (ANO) například na konci srpna uvedl, že pevně doufá, že se země stane 28. členem Evropské unie v roce 2028.

Černá Hora označuje za svůj cíl vstoupit do unie za dva roky. Do konce letošního roku chce dokončit přístupová jednání. Dosud předběžně uzavřela 21 z 33 vyjednávacích kapitol. ČR podle prezidentské kanceláře věří, že vstup Černé Hory do EU přinese oboustranné výhody jak v oblasti ekonomiky, tak bezpečnosti.

Mezi hlavní perspektivní oblasti bilaterální spolupráce obou zemí patří podle Hradu především doprava, energetika, zdravotnictví a odpadové a vodní hospodářství.

Důležitá je pak i obranná a bezpečnostní spolupráce. Babiš v červenci oznámil, že Česko dodá Černé Hoře zbraně v hodnotě 24,2 milionu eur (zhruba 584 milionů korun). Pušky, munici a další příslušenství černohorským ozbrojeným silám dodává společnost Colt CZ Group.

Obě země podle Hradu spolupracují také ve vědě. Černá Hora se letos jako první neunijní země stala pozorovatelem evropské vědecko-výzkumné organizace The Extreme Light Infrastructure ERIC. Její součástí je laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech, které černohorský prezident příští týden navštíví.

„Chceme prosperující region.“ Pavel podpořil členství Černé Hory v EU

Pavel s Milatovičem v Praze rovněž společně zahájí výstavu českého malíře Jaroslava Čermáka, který v 19. století působil na Balkáně a podle prezidentské kanceláře zachytil tehdejší vzdor Černohorců proti Osmanské říši.

Výstava Mýty evropské reality v Galerii hlavního města Prahy představí zápůjčky z Belgie a Francie, kde Čermák působil. Jeden z obrazů je zapůjčen i ze Sbírek Pražského hradu.

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