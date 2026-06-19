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Česko nebude přijímat Istanbulskou úmluvu, rozhodla vláda

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  10:26aktualizováno  10:59
Česko už nebude pokračovat v krocích k zavedení takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách a domácímu násilí. Vláda na svém posledním zasedání v pondělí zrušila souhlas předchozího kabinetu s ratifikací dokumentu. Vyplývá to z vládního usnesení. Na konec ratifikačního procesu upozornil server iRozhlas.cz.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na zasedání vlády, která má mimo jiné projednat návrh na zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. (15. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česko úmluvu Rady Evropy s opatřeními k prevenci a ochraně žen před násilím podepsalo v roce 2016. Minulá vláda s ratifikačním procesem souhlasila v červnu 2023, Senát o půl roku později dokument neschválil a ratifikaci zastavil.

Podle odpůrců je úmluva nadbytečná, obsahuje genderovou ideologii, staví ženy proti mužům a Česko vše ve svém právu už má. Podle zastánců naopak přijetí dokumentu představuje závazek, že ČR služby pro potřebné zajistí a že násilí v zemi je nepřijatelné.

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Babišova vláda v pondělí zrušila tři roky staré usnesení se souhlasem s ratifikací, které přijal kabinet Petra Fialy (ODS). Ten v příloze tehdy uvedl, že úmluva má sice chránit ženy, ale Česko stejnou ochranu zavede pro všechny oběti domácího násilí. Napsal také, že dokument nenařizuje upravit zemím rodinné právo a definici manželství či genderové identity. Vymínil si také výjimky, které se týkaly jurisdikce a toho, že ČR nebude muset udělovat povolení k pobytu týraným cizinkám.

V úmluvě se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na služby. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy. Text zmiňuje, že do prevence by se měli zapojit i muži a chlapci. Pracovat by se mělo i s násilnými osobami.

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Dokument odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Násilí vůči ženám vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci a poukazuje na to, že ženy bývají mnohem častěji obětí domácího a sexuálního násilí než muži i obětí masového znásilňování v ozbrojených konfliktech.

Úmluvu ratifikovaly čtyři desítky zemí. Vedle Česka ratifikaci neprovedly Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a tři postsovětské státy. Podle části expertů se úmluva o ochraně žen od počátku stala terčem dezinformací. Poukazují na to, že se ratifikační proces nezdařil v zemích pod silným ruským dezinformačním vlivem. Od úmluvy odstoupilo Turecko.

Babišova vláda před měsícem rozhodla o přesunu agendy lidských práv z gesce vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy pod ministerstva bez projednání se zaměstnanci, experty či lidskoprávními vládními radami. Problematiku rovnosti žen a mužů se rozhodla převést nejdřív na ministerstvo práce, nakonec ji přemísťuje pod resort spravedlnosti.

Pět desítek odbornic a odborníků z rady vlády pro rovnost žen a mužů a z jejích pracovních výborů, kteří pracují pro stát bezplatně, už oznámilo podmíněnou rezignaci. Podle nich se agenda oslabuje a Česko od prosazování rovných šancí ustupuje. Své rozhodnutí se chystají expertky a experti oznámit v příštích dnech.

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