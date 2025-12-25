Vakcíny proti covidu stály 19 miliard, Česko je bude odebírat do konce příštího roku

Očkování proti covidu začalo v tuzemsku před pěti lety, využito bylo přes 19,5 milionu dávek vakcín. Za poslední rok se podle dat MZd využilo necelých 227 000 dávek.
Jak budou vakcíny zajištěné od roku 2027 a zda je budou dál hradit zdravotní pojišťovny, zatím není jasné. „Další zajištění je aktuálně předmětem odborných diskusí,“ uvedl Novotný.
Zájem o očkování proti covidu dlouhodobě klesá. Zatímco v roce 2021 lékaři pro očkování využili přes 15 milionů vakcín, v následujícím roce to byla už jen pětina. V roce 2023 bylo potřeba jen 424 000 dávek, zájem v každém dalším roce je zhruba o 100 000 dávek nižší.
|
Covid je zpět, objevují se další příznaky. Do Česka dorazí 700 tisíc dávek nové vakcíny
Podle původní objednávky, kterou zadalo tehdejší ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem (za ANO), měly dodávky skončit dřív. Podařilo se ale jejich odběr prodloužit o tři roky a dodávky snížit. Přesto ale Česko nakupuje víc vakcín, než spotřebuje. Musí se tak kvůli končící lhůtě spotřeby likvidovat.
V letošním roce bylo dodáno do ČR podle MZd 720 000 dávek, tedy zhruba trojnásobek využitých. „Do konce smlouvy zbývá odebrat 900 000 dávek v celkové hodnotě 500 milionů korun,“ dodal Novotný. Česko také nakoupilo moderní léky, takzvané monoklonální protilátky za 3,5 miliardy korun, více než polovina se jich nespotřebovala.
Epidemie covidu-19 začala na přelomu let 2019 a 2020, v ČR byly první případy oficiálně potvrzené 1. března 2020. Podle dat MZd měli oficiálně lidé v tuzemsku 4,8 milionu případů covidu, bylo provedeno přes 22 milionů testů PCR a více než 36 milionů antigenních testů.
|
Lékařka: Viděla jsem 18letou dívku zemřít na chřipku. Lidé věří bludům a neočkují se
V současné době je nemocnost oficiálně potvrzenými případy přibližně 12 na 100 000 obyvatel, ve srovnání s chřipkou zhruba šestinová. V nemocnicích je necelá padesátka nakažených. Dominantní infekce se během roku střídají, nejvíc nemocných s covidem do statistik přibývalo zhruba od poloviny září do konce října, tedy před nástupem sezony akutních respiračních infekcí. Chřipková sezona začala v polovině prosince.