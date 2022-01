Pozitivní poslanec byl v plné Sněmovně desítky hodin. Kolega šel do izolace

„Dva roky nic a teď, když máte ve Sněmovně hlasovat o něčem tak prospěšném, jako je korespondenční volba, tak si ňákej omikron řekne, že leda prd,“ vyjádřil se Kolář k pozitivnímu testu na Twitteru.

Kolář na dotaz iDNES.cz odpověděl, že si provádí domácí samotest dvakrát do týdne, a to od začátku pandemie, jelikož přichází do styku s velkým množstvím lidí. A i když je prý bezpříznakový, tak test vyšel pozitivně. „Hned ráno jsem šel na PCR test, abych měl jistotu. Teď jsem doma v samoizolaci a čekám na výsledek,“ uvedl poslanec.

Kolář byl ve čtvrtek přítomen v Poslanecké sněmovně, kde probíhalo třiadvacetihodinové jednání o důvěře vlády premiéra Petra Fialy. Téměř všichni zákonodárci měli však po celou dobu nasazené respirátory, tudíž riziko přenosu snížili, jak se dalo.

„Ve Sněmovně jsou celkem přísná pravidla, všichni tam chodí v respirátorech. Rizikových kontaktů je tam tedy úplné minimum,“ řekl Kolář. Dodal také, že se pohybuje pouze mezi jednacím sálem a svou kanceláří. „Předpokládám, že to bude všechno v klidu,“ doplnil.

Poslanecký klub

Doma raději zůstal i jeho kolega z kanceláře Pavel Svoboda, kterému test prokázal negativní výsledek a nyní čeká na PCR.

K situaci se vyjádřil na dotaz iDNES.cz poslanec TOP 09 Jan Jakob. „Celý poslanecký klub včetně asistentů a personálu absolvoval přinejmenším druhou dávku očkování.“

Uvedl, že se členové klubu také pravidelně testují, Jakob denně. Doplnil, že se současně na klubu TOP 09 dodržují všechna nařízená opatření.

Falešně pozitivní test

Může však dojít k takzvanému falešně pozitivnímu výsledku, kdy následné PCR testy s laboratorním rozborem předchozí pozitivní výsledek nepotvrdí.

Je to především znatelné během plošného testování žáků ve školách. Například v Základní škole Drtinova v Praze 5 se podle ředitele školy Libora Šrámka testovalo 517 žáků a učitelů a nikdo z nich pozitivní nebyl. V pondělí měly pozitivní antigenní test dvě děti, následný PCR test u nich ale nákazu vyvrátil, řekl.

Ve třídě, kde se objeví pozitivní žák, nenastupují všechny děti automaticky do karantény, ale testují se dál antigenními testy každý den.

Výhoda antigenních testů je tedy především v jejich ceně a rychlosti zjištění výsledku, který na rozdíl od PCR testu trvá pouze několik desítek minut.