Rezervační systém na očkování čelí přetížení. Mohou za to nájezdy botů

Systém přetěžují boti, ministerstvo zdravotnictví zjišťuje IP adresy a telefonní čísla, které byly k nájezdu na registrační web použité.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena Rezervační systém pro očkování čelí od 12:30 systematickému přetěžování, ze stran botů, kteří se snaží zjistit volné termíny na očkování. Pracujeme na odstranění problémů a zjišťujeme IP adresy a tel. čísla, které k nájezdu byly použité. Očkovací místa již fungují bez problémů. oblíbit odpovědět

Očkovací systém čelil potížím již dříve. Středočeský kraj v polovině ledna uvedl, že místo 15 očkovacích míst v něm bylo zanesených pouze pět. Do systému se navíc nešlo ani přihlásit. Na systém si stěžoval i jihočeský hejtman Martin Kuba. Podle byla chyba, že si kraje nemohly předem vyzkouše, jak bude databáze fungovat ve chvíli, kdy se do ní budou naráz hlásit tisíce lidí.

Pro lidi starší 80 let, kterých je v ČR zhruba 440 tisíc, byla registrace k očkování v systému spuštěna v polovině ledna. Od února přibyla možnost registrace pro zdravotníky a od soboty pro učitele.

Od pondělí se mohou k očkování registrovat i lidé starší 70 let. V první den se zaregistrovalo na 200 tisíc. Přibližně 13 500 z nich má i termín očkování. Podle pondělního vyjádření vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly nezaznamenal systém žádné potíže.

Zatímco v polovině ledna při spuštění registračního systému pro lidi nad 80 let se kvůli zahlcení čekalo na PIN kód k registraci desítky minut, v pondělí po spuštění registrace pro další zájemce lidé podle zmocněnce zprávy dostávali hned.

Do konce února centra podle dat ministerstva zdravotnictví vykázala očkování u 183 253 lidí starších 80 let, tedy u dvou pětin. Registraci provedlo přes 228 tisíc seniorů nad 80 let, tedy asi polovina. Pracovníci ve školství představují podle ministerstva více než 118 tisíc registrací a zdravotníci téměř 29 tisíc registrací.

Vedle těchto skupin je očkování přístupné také klientům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům kritické infrastruktury jako hasičům, policistům, záchranné službě či energetikům, ale také medikům a dobrovolníkům.