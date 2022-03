Respirátory končí, covid ne. Chystáme se na horší mutace, říká ministr Válek

Co říkáte rozšířenému názoru, že spolu s válkou na Ukrajině skončil covid? Minimálně to tak vnímají odpůrci proticovidových opatření…

Ukazuje se, že spousta skupin – včetně Chcíplého psa – které bojovaly a rozšiřovaly různé nesmysly ohledně covidu, dnes rozšiřují stejné nesmysly ohledně války na Ukrajině. Jsou to v podstatě všechno ruští trollové. Pro mě je to děsivá zkušenost, ale tak to je. Covid samozřejmě neskončil, omikron tady pořád je. Jsou tu stále pozitivně testované desítky tisíc lidí, v nemocnicích máme každý den hospitalizované nové lidi, každý den umírají desítky pacientů.

Pokud mi to všechno klapne, nebude už od listopadu potřeba pandemický zákon. Budu mít novou legislativu a karty hrát budu.