Hejtmani za ANO kritizují podobu pracovní karantény, Kuba čeká diskusi

Předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) v sobotu řekl, že očekává, že se o této záležitosti bude mluvit i na úterní pravidelné schůzce hejtmanů s členy vlády.

„Asi o tom ještě diskutovat budeme, byť tohle bezesporu patří do rozhodování vlády. To nenastavují kraje,“ řekl Kuba.

Systém pracovní karantény budou zdravotní nebo sociální zařízení moci podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) využít jen pro zaměstnance, kteří jsou pro jejich fungování nezbytně nutní, a to až ve chvíli, kdy by mohla být ohrožena péče. Povolení a podmínky budou muset udělit hygienici.

Oblastí, kde může veřejný sektor při vysokých počtech nakažených selhávat, může být podle Kuby víc. To, že vláda stanovila možnost pracovní karantény jen zdravotnické a sociální služby, je podle něj do určité míry logické.

„Na druhou stranu, zrovna do těchto provozů aby přicházeli lidé s pozitivním testem, to už musí být situace, která by byla opravdu velmi kritická,“ řekl Kuba. Podle jeho názoru by se pracovní karanténa měla týkat v první řadě energetiků.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15269 1153,0 Případů 14. 1. 2849 215,1 Aktivních případů: 21313 1609,4 Mrtvých 3275 247,3 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10464 755,4 Případů 14. 1. 2357 170,2 Aktivních případů: 14963 1080,3 Mrtvých 3962 286,0 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2841 441,1 Případů 14. 1. 794 123,3 Aktivních případů: 4433 688,3 Mrtvých 2453 380,9 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2544 431,3 Případů 14. 1. 486 82,4 Aktivních případů: 4155 704,4 Mrtvých 2225 377,2 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1324 449,3 Případů 14. 1. 303 102,8 Aktivních případů: 1883 639,0 Mrtvých 1570 532,8 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4540 553,0 Případů 14. 1. 965 117,5 Aktivních případů: 8049 980,4 Mrtvých 3103 378,0 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2247 506,4 Případů 14. 1. 492 110,9 Aktivních případů: 4664 1051,2 Mrtvých 1447 326,1 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2799 507,4 Případů 14. 1. 576 104,4 Aktivních případů: 5364 972,4 Mrtvých 2029 367,8 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2452 469,1 Případů 14. 1. 518 99,1 Aktivních případů: 4306 823,9 Mrtvých 1751 335,0 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1678 329,1 Případů 14. 1. 335 65,7 Aktivních případů: 3105 609,0 Mrtvých 1627 319,1 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5885 493,7 Případů 14. 1. 1172 98,3 Aktivních případů: 10951 918,7 Mrtvých 4387 368,0 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2940 465,2 Případů 14. 1. 668 105,7 Aktivních případů: 5687 899,8 Mrtvých 2221 351,4 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3711 527,9 Případů 14. 1. 895 127,3 Aktivních případů: 6652 946,3 Mrtvých 2096 298,2 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4206 350,3 Případů 14. 1. 738 61,5 Aktivních případů: 7607 633,6 Mrtvých 4681 389,9 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Podle jihočeského hejtmana je důležité vytvořit systém umožňující rychlé ověření pozitivních antigenních testů PCR testem u pracovníků v kritické infrastruktuře. Krizový štáb Jihočeského kraje podle něj do této infrastruktury počítá lidí pracující ve zdravotnictví, sociálních službách, dopravě, energetice, svozu odpadu nebo vodohospodářství.

Podle Kuby je také nepřesné nazývat pracovní karanténou to, že by ve vymezených případech mohli jít do práce lidé s pozitivním antigenním testem. Uvedl, že institut pracovní karantény se dal využít v nouzovém stavu, pokud byl v nějakém zdravotnickém zařízení nedostatek personálu, ale týkal se jen těch, kteří byli v karanténě kvůli kontaktu s nakaženým. „Tohle je první případ, kdy bychom posílali do práce lidi s pozitivním testem,“ řekl.

Ústecký hejtman Schiller v České televizi uvedl, že pro něj bylo rozhodnutí vlády o pracovní karanténě pouze pro zdravotnictví a sociální služby velkým překvapením.

„Potřebovali bychom to rozšířit aspoň na meziměstskou dopravu, abychom mohli vozit lidi do práce a do škol,“ uvedl. Pokud se počet lidí v karanténě při šíření omikronu zvýší, bude podle něj problém s fungováním kraje jako takového.

Zmínil také, že v případě zdravotnictví bude problém pracovní izolace nastavit. „Plno zdravotníků odmítá s pozitivním kolegou pracovat. Jsou i oddělení, jako třeba transplantace nebo onkologie, kde si nemůžeme dovolit mít pozitivního pracovníka,“ dodal.

Vládou nastavené podmínky v sobotu na Twitteru kritizoval také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). „Ještě bych pochopil, když je v pracovní karanténě strojvedoucí, který může být v izolaci, ale zdravotní sestra nebo sociální pracovnice? Ti budou ohrožením pro pacienty a klienty,“ uvedl.