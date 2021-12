Povinné očkování je krok do tmy. Nyní je to zcela mimo realitu, říká Válek

„Povinné očkování u dospělé populace je krok do tmy. Nikdy nic v historii lidstva jako povinné očkování u dospělé populace nebylo,“ prohlásil v rozhovoru pro DVTV kandidát na ministra zdravotnictví nové vlády Petra Fialy lékař Vlastimil Válek.

Povinné očkování chce zavést vláda v demisi Andreje Babiše pro některé profesní skupiny, například zdravotníky, policisty nebo pracovníky sociálních služeb, a lidi nad 60 let. Konkrétní podobu vyhlášky, která by mohla začít platit od března roku 2022, má v nejbližší době představit ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.

K povinnému očkování seniorů je Válek kritický. „Podle mého názoru není smysluplné, aby se lidé nad 60 let museli povinně očkovat. To není problém, který bychom teď měli řešit,“ míní Válek.

Bezesporu je však podle něj potřeba, aby se proti covidu naočkovali všichni příslušníci složek integrovaného záchranného systému, tedy pracovníci Zdravotnické záchranné služby, hasiči a policisté.

O povinném očkování zdravotníků a pracovníků v sociálních služeb je podle Válka třeba vést diskuzi, jestli je na to systém připravený. V roli ministra zdravotnictví by povinné očkování pro některé profesní skupiny podpořil, pokud by na tom byla shoda zástupců konkrétního oboru.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 14627 1104,5 Případů 1. 12. 2070 18670,9 Aktivních případů: 62371 4709,8 Mrtvých 2735 206,5 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 14957 1079,8 Případů 1. 12. 2291 20878,5 Aktivních případů: 58927 4254,2 Mrtvých 3393 245,0 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8340 1294,9 Případů 1. 12. 1377 20583,5 Aktivních případů: 33567 5211,6 Mrtvých 2048 318,0 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5663 960,0 Případů 1. 12. 788 20867,6 Aktivních případů: 26344 4465,8 Mrtvých 1881 318,9 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1314 445,9 Případů 1. 12. 230 17115,4 Aktivních případů: 5780 1961,6 Mrtvých 1436 487,3 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7823 952,9 Případů 1. 12. 1241 18145,8 Aktivních případů: 27819 3388,6 Mrtvých 2517 306,6 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4587 1033,8 Případů 1. 12. 915 21263,9 Aktivních případů: 13047 2940,6 Mrtvých 1287 290,1 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5791 1049,8 Případů 1. 12. 902 22106,5 Aktivních případů: 17907 3246,1 Mrtvých 1737 314,9 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6919 1323,8 Případů 1. 12. 1074 22417,7 Aktivních případů: 25160 4813,8 Mrtvých 1436 274,7 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6230 1222,0 Případů 1. 12. 1278 19694,7 Aktivních případů: 21115 4141,7 Mrtvých 1373 269,3 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17498 1468,0 Případů 1. 12. 3007 18851,0 Aktivních případů: 71373 5987,7 Mrtvých 3384 283,9 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10509 1662,8 Případů 1. 12. 1590 21341,7 Aktivních případů: 42181 6674,1 Mrtvých 1699 268,8 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9293 1322,0 Případů 1. 12. 1461 17729,7 Aktivních případů: 32952 4687,5 Mrtvých 1602 227,9 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16911 1408,6 Případů 1. 12. 2894 20607,2 Aktivních případů: 70293 5855,1 Mrtvých 3516 292,9 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Válek uvedl spoustu jiných priorit než je povinné očkování, které je podle něj potřeba řešit přednostně. „Máme několik milionů lidí, co čekají na třetí dávku a nedostávají ji. Máme očkování pro děti od pěti pěti let, které schválila EMA (evropská léková agentura, pozn. red.) a nevíme, jak ho zrealizovat. Máme deset tisíc policistů, kteří se nechtějí očkovat. Máme spoustu lidí, kteří dostali jednodávkovou vakcínu a měli by být přeočkování,“ rozvedl v rozhovoru Válek.

Záměr povinného očkování hájil v Poslanecké sněmovně tento týden Babiš jako „jasný signál pro občany, že očkování je jediná cesta“. „Vyčerpali jsme všechny pozitivní motivace k očkování,“ prohlásil premiér v demisi.