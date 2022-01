Vláda má ve středu projednat zkrácení covidových izolací a karantén

Kabinet o úpravě uvažuje po vzoru některých dalších zemí kvůli variantě covidu-19 omikron, u které proti předchozím variantám nastupují příznaky rychleji, takže by měli být lidé infekční kratší dobu. V pondělí o plánu jednal Ústřední krizový štáb (ÚKŠ), v úterý ho zástupci kabinetu probírali s hejtmany.

O možném zkrácení izolací a karantén v souvislosti s omikronem hovořil minulý týden po zasedání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Řekl, že jeho spolupracovníci úpravu pravidel připravují a ve hře jsou čtyři varianty.

Následně o úpravě pravidel jednal s experty, v pondělí návrh probírala skupina tzv. covidových ministrů a poté ÚKŠ. Šéf štábu Vít Rakušan v pondělí uvedl, že kabinet kvůli omikronu probere vedle možného zkrácení karantén i další podobu testování antigenními i PCR testy.

Do izolace nastupují lidé s potvrzenou nákazou, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci. Aktuálně trvá 14 dní od pozitivního testu. V karanténě jsou lidé po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Lidé bez příznaků mohou karanténu ukončit po sedmi dnech, pokud předtím v posledních dvou dnech absolvují PCR test s negativním výsledkem. Bez testu karanténa skončí po 14 dnech od rizikového kontaktu.

Kvůli omikronu se přichystají režimní opatření

Zkrácení izolací a karantén je reakcí na to, že nakažlivější varianta omikron může v kratší době postihnout větší počet lidí. Kvůli obavám, aby kvůli izolovaným lidem nebyly ochromené základní funkce státu, zadal ÚKŠ zástupcům kritické infrastruktury úkol vypracovat do čtvrtka plán režimních opatření. Za týden plány probere štáb a příští středu by na ně mohla nutnými opatřeními reagovat vláda.

Správa státních hmotných rezerv podle libereckého hejtmana Martina Půty nemůže pomoci městům, obcím a krajům s nákupem testů do 17. ledna, kdy má začít testování v zaměstnání. Na vypsání zakázky na nákup by podle něj potřebovala dva měsíce. Obce a kraje tak budou muset nakupovat samy a výrazně dráž.

„Bylo by to řešitelné, kdyby nebyl zrušen nouzový stav,“ uvedl na Twitteru moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Nouzový stav vyhlášený vládou ANO a ČSSD skončil o Vánocích, kabinet Petra Fialy nepožádal o jeho prodloužení Sněmovnu.

Pražský primátor Zdeněk Hřib po jednání hejtmanů s vládou sdělil, že podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky by mohl počet potvrzených případů covidu-19 koncem ledna kvůli omikronu dosáhnout až na 50 tisíc za den. „Zátěž JIP bude potom v průběhu února minimálně stejná, nebo vyšší, jako při poslední vlně mutace delta,“ uvedl. Pražská zdravotnická záchranná služba může podle něj poskytnout velkokapacitní vůz Fénix pro převozy pacientů mezi kraji.