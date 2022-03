Pozdě příchozí vakcína: Novavax je tu, zájemci o očkování ale chybí

Možnost předregistrace na očkování látkou Nuvaxovid od společnosti Novavax byla spuštěna od 1. února. Ačkoliv za necelé první čtyři dny zájem vyjádřilo 6 930 lidí, k 15. dni v měsíci počet narostl pouze na 7 847. Prvního března se na podání této vakcíny hlásilo jen lehce přes 8 000 zájemců. Ministr Válek dříve očekával mnohem vyšší zájem.

„Jsem přesvědčený podle informací, které máme, že to budou statisíce lidí. Možná to bude kolem půl milionu, šest nebo osm set tisíc lidí. Budou to lidé z rizikových skupin,“ uvedl dříve pro Českou televizi ministr zdravotnictví.

Podle Válka mělo jít o alternativu pro lidi, kteří se obávají mRNA vakcín – tedy látek od společností Pfizer/BioNTech a firmy Moderna – protože Nuvaxovid od Novavaxu je založen na běžném proteinovém principu, obdobně jako řada dalších vakcín, na které je populace již zvyklá.

„Neumím říci stoprocentně, zda budou praktičtí lékaři očkovat látkou od firmy Novavax. Řeší se, že by pro ně měla být dostupná, ale zatím to není rozhodnuto. Spíše ale bude záležet na zájmu pacientů,“ uvedl pro iDNES.cz Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Možnost předregistrace funguje pouze v očkovacích centrech, tedy není jasné, kolik lidí by případně mohlo praktické lékaře s žádostí o vakcinaci látkou Nuvaxovid požádat. Šonka nicméně dodal, že on osobně nemá ve své ordinaci jediného pacienta, který by mu sdělil zájem.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena V České republice se od dnešního dne očkuje vakcínou od společnosti Novavax! Registrovat se můžete zde: https://t.co/aDEZyNnXzG Více informací o očkovací látce naleznete na stránce Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde: https://t.co/s112YxTlGS https://t.co/DS49KXkTBI oblíbit odpovědět

Neotevřená lahvička s dávkami této vakcíny přitom dle Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydrží při teplotě 2-8 °C devět měsíců. „Nechci předjímat další kroky, pokud by se ukázalo, že dávek vakcíny máme příliš velké množství, tak jestli bychom je darovali nebo co by s nimi bylo dál. Ještě je brzy,“ doplnil mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.

Očkování proti covidu-19 začalo v Česku 27. prosince 2020. Od té doby bylo podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví podáno asi 17,4 milionu dávek vakcín. Přes 6,8 milionu lidí bylo dosud plně naočkováno a téměř čtyři miliony lidí dostaly i posilující dávku očkování.

V posledních týdnech počty očkovaných výrazně klesly. Zatímco ještě v prvních lednových dnech bylo denně v Česku očkováno kolem 100 tisíc lidí, na začátku února to bylo už jen kolem 30 tisíc a tento týden pouze zhruba 7 000 až 8 000 lidí denně s výjimkou pátku, kdy si pro očkování přišlo přes 13 000 lidí. Naopak v neděli to bylo jen 718.

Kvůli výrazně nižšímu zájmu o očkování v posledních týdnech vláda schválila darování skoro čtyř milionů dávek vakcín proti nemoci covid-19. Tyto vakcíny mají podle informací ČTK dohromady hodnotu zhruba 1,16 miliardy korun.