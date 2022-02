Je to facka vládní koalici, hodnotí opozice debakl pandemického zákona v Senátu

Bývalý premiér Andrej Babiš považuje zamítnutí novely za prohru vládní koalice, norma je podle něj paskvil. „Je to velká prohra vládní koalice, vlastní gól,“ napsal Babiš. Podle Babiše koalice ve Sněmovně opozici přetlačila na sílu, své senátory už ale přesvědčit nedokázala.

„Ten zákon je paskvil. Jsem zvědavý, jestli teď bude chtít vláda bojovat dál, nebo to prostě vzdá a otevřeně přizná, že je to další věc, kterou nezvládla,“ doplnil šéf hnutí ANO.

Při hlasování o vládní novele pandemického zákona „zradili“ vládní koalici její vlastní senátoři, v horní komoře parlamentu mají koaliční strany totiž pohodlnou většinu.

„Facka vládní koalici a vítězství zdravého úsudku nad politikou. Senát potvrdil roli pojistky zákonnosti a dal najevo, že horkou jehlou ušitý pandemický zákon, paskvil z dílny vlády Petra Fialy, Česká republika nepotřebuje. Respekt!,“ reagovala na Twitteru šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury se plně se potvrdilo tvrzení jeho hnutí, že je pandemický zákon zmetek a je potřeba ho zrušit. Hnutí SPD, které v Senátu zastoupení nemá, obstruovalo schvalování novely pandemického zákona v Poslanecké sněmovně zhruba 35 hodin.

„Hlasování vládních senátorů, kteří mají v Senátu většinu, ukazuje, že je koalice v rozkolu a premiér Fiala nemá podporu ani u svých senátorů,“ vyjádřil se Okamura.

„Vládní strany minulý týden vedly dva dny a dvě noci ve sněmovně “bitvu” o pandemický zákon. Zvítězily. Dnes díky podpoře vládních senátorů slaví T. Okamura. Předsedové těch stran, jejichž senátoři je nepodpořili, by měli poctivě říct, jakou politickou silou doopravdy disponují,“ káral senátory bývalý šéf vládní TOP 09 Miroslav Kalousek.

Koalice bude řešit další postup

Ministra zdravotnictví Vlastimila Válka výsledek v Senátu mrzí. Předpokládá, že Sněmovna rozhodnutí přehlasuje, pak by nebylo potřeba vyhlásit nouzový stav.

Za zpětnou vazbu považuje rozhodnutí Senátu, kde má vládní koalice většinu, premiér Petr Fiala z ODS. „Je to pro nás zpětná vazba. Nadále jsme přesvědčeni, že čeští občané lepší právní rámec pro zvládání pandemie potřebují. V následujících dnech budeme v koalici řešit další postup,“ sdělil.

Také podle vicepremiéra a ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana Česko potřebuje normu, která pomůže lépe zvládat pandemii a další krizové situace. „Je mi líto, že se nám o tomtéž nepodařilo přesvědčit také Senát. To, že zákon neschválil, mě mrzí, ale respektuji to: i to patří ke skutečné demokracii, kde vláda není ‚automatem na moc‘,“ uvedl. Věří ale, že Sněmovna normu nakonec přijme.

Senát ve středu zamítl spornou novelu, která zejména rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu.

V Senátu mají většinu strany vládní koalice, jejich zákonodárci ale hlasovali na rozdíl od Sněmovny nejednotně. Výbory se už ve středu na stanovisku k předloze neshodly. Zatímco zdravotnický výbor ji podpořil, ústavně-právní doporučil zamítnutí.

Senátoři poukazovali na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování ve stavu legislativní nouze. Vládní předlohu, která by rovněž uzákonila nařizování karantény nebo izolace krátkou textovou zprávou, znovu posoudí Sněmovna. Poslanci by o ní mohli hlasovat příští týden.