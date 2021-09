Nakažených přibylo 489, stejně jako před týdnem. Číslo R mírně kleslo

V pondělí přibylo 489 nakažených, což je jen o dva méně než minulé pondělí. Laboratoře provedly 21 834 PCR testů a 45 176 antigenních testů.

Zdravotníci podali dalších 10 465 dávek očkování, což je méně než minulý týden. Nejvíce se očkuje v hlavním městě, nejméně pak v Karlovarském kraji. Od pondělí si mohou nechat dát další posilující dávku vakcíny lidé, kteří mají osm měsíců po ukončeném očkování proti covidu-19.

S covidem-19 je aktuálně hospitalizováno 164 lidí, přičemž třicet z nich je ve vážném stavu. Minulý týden bylo v nemocnicích 157 lidí a 22 ve vážném stavu. K pondělnímu ránu je podle ministerstva zdravotnictví v Česku volných 27 procent standardních lůžek s kyslíkem a 31 procent volných lůžek s umělou plicní ventilací.

Fakultní nemocnice Bulovka @NaBulovce Na Klinice infekčních nemocí máme hospitalizováno deset pacientů s covid-19, z toho 2 na JIP. Devět z deseti nebylo očkováno. oblíbit odpovědět

Situace je aktuálně nejhorší v okrese Opava, kde hygienici za posledních sedm dní evidují 87 nakažených na sto tisíc obyvatel. Nejlépe je na tom naopak okres Jablonec nad Nisou, kde za stejné období evidují tři infikované na sto tisíc obyvatel.



S nákazou v pondělí zemřeli čtyři lidé, data ministerstva zdravotnictví však ještě v průběhu dne mohou projít aktualizací. Počet mrtvých s covidem překonal ve světě 4,7 milionu, tempo zpomaluje. Česko je v přepočtu úmrtí na obyvatele sedmá nejzasaženější země.

Převažuje mutace delta

Stejně jako loni začal letos počet nově potvrzených případů růst s koncem prázdnin, návratem lidí do práce, dětí do škol a celkově větší mobilitou ve společnosti. Odborníci předpokládají, že nadcházející vlna nezatíží nemocnice tak dramaticky jako loni na podzim nebo letos na jaře, a to zejména kvůli velkému počtu lidí, kteří jsou už proti covidu očkováni nebo nemoc prodělali.



Ve zkoumaných vzorcích v Česku převažuje nakažlivější mutace delta, dříve označovaná jako indická, a její subvarianty. V zemi dál platí některá omezení, plošný lockdown znamenající například uzavření škol, většiny služeb a obchodů nebo razantní omezení každodenních aktivit i pohybu podle vlády nehrozí. Připouští ale přísnější restrikce v nejvíce postižených regionech či obnovení testování ve školách.