V úterý v Česku přibylo 302 nakažených, incidence zůstává na 15

V úterý přibylo v Česku 302 nakažených, to je o čtrnáct méně než minulý týden. Za posledních čtrnáct dní je to však podruhé, co počet nakažených překročil hranici 300. V nemocnicích je s covidem-19 aktuálně 36 lidí, pět z nich je ve vážném stavu.