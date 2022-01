Distanc dva metry, žádný kontakt s tělními tekutinami. Co doma s nakaženým

Pokud máte podezření, že jste se nakazili nemocí covid-19, zavolejte svému lékaři. Povězte mu o svých potížích a riziku nákazy v posledních deseti dnech. Můžete si domluvit termín návštěvy v ordinaci, pokud pracujete, vystaví vám neschopenku.

U mladého člověka bez závažných doprovodných onemocnění je možná samoléčba. Praktického lékaře by měl kontaktovat až v případě, že trpí několik dní trvajícími vysokými horečkami, úporným kašlem nebo narůstající dušností.

U určitých skupin lidí je riziko závažnějšího průběhu vyšší. Těžší průběh hrozí především lidem, kteří jsou vyššího věku nebo trpí cukrovkou, obezitou, chronickým plicním onemocněním, mají vysoký tlak, závažné onemocnění srdce, jater či ledvin.

Více ohrožení jsou i lidé se závažnou poruchou obranyschopnosti, pacienti užívající léky snižující imunitu nebo pacienti postupující onkologickou léčbu. Pokud patříte mezi rizikové skupiny, lékař vám doporučí podání infuze s monoklonálními protilátkami nebo užívání antivirotik.

K hospitalizaci může vést dušnost

Příčinou k hospitalizaci může být například dušnost nakaženého, která se projevuje pocitem nedostatku vzduchu, zadýcháváním se při řeči nebo namáhavým dýcháním. Dalšími důvody k převozu do nemocnice jsou zchvácenost, dehydratace a porucha vědomí. Do nemocnice může být nemocný převezen i v případě, že má horečku nad 38,3 °C, na kterou nezabírají léky.

Rizikovým pacientům se doporučuje používání domácího oxymetru a sledování okysličení krve. Varující je setrvalý pokles pod 93 %. V takovém případě je nutné kontaktovat svého praktického lékaře, v případě jeho nepřítomnosti záchrannou službu.

„Některé mohou mít horší kvalitu, ale normální saturace na displeji je vždy uklidňující. Oxymetr může ukázat spíše falešně nízkou hodnotu saturace, a tedy teoreticky může „vystrašit“ zbytečně člověka, který nemá nízkou saturaci, normální hodnotu při nízkém okysličení neukáže ani nekvalitní oxymetr,“ uvedl Samuel Genzor z Kliniky plicních nemocí a TBC FN Olomouc.

Izolace musí probíhat v samostatném pokoji

Pokud stav nemocného nevyžaduje hospitalizaci, zůstane v domácí izolaci. Nakažený by měl pobývat v samostatném a dobře větraném pokoji a měl by omezit pohyb po společných prostorách na minimum.

Měl by se snažit co nejvíce omezit jakýkoliv kontakt s ostatními členy domácnosti. Pokud je kontakt nevyhnutelný, je nutné dodržet od nakaženého odstup alespoň dva metry. Ostatní členové domácnosti musí mít při interakci s nakaženým nasazený respirátor, který je potřeba vyměnit za nový alespoň každých 24 hodin. Jídlo konzumuje covid pozitivní člen domácnosti o samotě.

K pobytu v jedné domácnosti s nakaženým patří také časté mytí rukou, na které by měli dbát všichni členové domácnosti. Doporučuje se používat papírové utěrky místo látkových ručníků. Nemocný člověk by měl mít své vlastní nádobí a prádlo, které by se mělo pravidelně umývat.

Důležité je také pravidelné čištění a dezinfekce povrchů v okolí pacienta. Denně by se měly čistit povrchy v koupelně a na toaletě, stejně jako například rámy postele, noční stolek apod. Člověk, který uklízí, by měl použít rukavice a ochranné oděvy. Jednorázové rukavice se po použití vyhazují, úklidové rukavice se mohou vydezinfikovat, například v Savu.

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP radí, aby členové domácnosti zamezili přímému kontaktu s tělními tekutinami pacienta, zejména se sekrety dutiny ústní a dýchacích cest a se stolicí. „V případě péče o dýchací cesty, manipulaci se stolicí, močí a odpadem používejte jednorázové rukavice a respirátor. Splachování toalety provádí pacient i osoby pečující vždy se sklopeným víkem,“ uvádí společnost.

Použité respirátory, rukavice a další odpad by se měly uskladnit v pytli v uzavíratelném odpadkovém koši v pokoji pacienta. Pytel mají členové domácnosti každý den vynášet a při manipulaci s ním používat jednorázové rukavice.

Pokud nakažený člověk vyžaduje péči, měl by se o něj starat co nejmenší počet lidí, v ideálním případě by to měli být mladí a zdraví nebo očkovaní lidé. Po dobu izolace nesmí do bytu žádné návštěvy.

Dbát na příjem jídla i tekutin

Při nemoci je důležité dbát na dostatečný příjem tekutin, nejvhodnější je lehce slazený čaj, voda nebo polévka. Přesto, že pacienti s covidem často ztrácejí čich, chuť a tím pádem i chuť k jídlu, je důležité myslet na dostatečný příjem potravy, aby tělo mělo dostatek energie na boj s nemocí.

I při pobytu v posteli je dobré měnit polohy, pokud to stav nemocného dovoluje. Je dobré se několikrát denně projít po bytě. Prospívá také zvlhčovat prostředí v místnosti, a to především pokud je byt vytápěný ústředním topením.

Pokud je nemocný doma sám, měl by si domluvit donášku nákupů a několikrát denně si zavolat s rodinou nebo přáteli. Zvlášť rizikové skupiny lidí by měly být v pravidelném kontaktu se svým praktickým lékařem kvůli posouzení případného zhoršení stavu.

Pomůže Paralen i Ibalgin

Asi pětina nakažených nemá žádné příznaky nemoci. U nakažených, které projevy nemoci mají, je hlavní je mírnit. Doporučuje se proto tlumit teplotu a bolest paracetamolem (Paralen, Panadol apod.), ibuprofenem (například Brufen nebo Ibalgin), Acylpyrinem nebo Novalginem. Pokud nakažený trpí chronickým onemocněním nebo dlouhodobě bere léky, s výjimkou paracetamolu by se u všech léků měl poradit se svým lékařem, zda jsou pro něj vhodné. Pomoci mohou také léky proti dráždivému kašli nebo přípravky, které pomáhají rozpouštění hlenu a snadnějšímu vykašlávání.