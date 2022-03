Válek čeká další přeočkování proti covidu-19 na podzim. Zatím se neví čím

Podle Válka o strategii v současné době diskutují odborníci a své návrhy zašle i Národní institut pro zvládání pandemie, který radí ministru Válkovi. „Měli by svolat skupinu expertů, která by měla velmi rychle nachystat nějaké společné řešení, kde bychom měli vybrat ta opatření, která se ukázala jako smysluplná,“ řekl.

Bude se tak připravovat na podzim, kdy se očekává další vlna. Může být podle Válka způsobená i nějakou další variantou tak, jako se v lednu projevila vlna omikronu. „Bude stoupat počet pozitivních a budou samozřejmě zbytečně umírat neočkovaní lidé,“ dodal.

Obecně jsou podle něj tři základní doporučení ohledně očkování, na nichž je shoda v celé EU. Neočkovaní by se měli naočkovat co nejdříve dvěma dávkami vakcíny. Komu uplynulo pět měsíců od druhé dávky, by se měl nechat přeočkovat dávkou třetí.

„Na podzim se budeme muset z pandemického řešení covidu dostat k medicínskému, kdy budeme muset cíleně očkovat ty skupiny podobně jako u chřipky každý rok opakovaně,“ sdělil ministr.

Bude podle něj ale třeba, aby se očkovalo více lidí než v případě chřipky, zásadní bude očkování pro seniory. „Covid je daleko závažnější onemocnění než chřipka, takže nebude stačit, aby se přeočkovalo tři až sedm procent seniorů, ale bude to muset být daleko větší procento seniorů,“ doplnil.

Covidová čísla u nás mírně rostou. V pondělí přibylo 10 829 pozitivních případů nákazy covidem. Je to o 442 víc než minulý týden a nejvyšší denní přírůstek od 1. března. V nemocnicích s covidem leží 2 200 pacientů. Incidence vzrostla o 5 bodů na 506.

V Česku se proti chřipce každoročně očkuje asi šest až sedm procent populace, ze seniorů každý pátý. Cílem Evropské unie je proočkovanost 30 procent, Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje naočkovat 75 procent seniorů. Lidé nad 65 let a chronicky nemocní mají vakcíny hrazené z veřejného zdravotního pojištění, ostatní si mohou požádat o příspěvek od své zdravotní pojišťovny.