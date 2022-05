Očkování na covid? Sežeň sedm lidí, jinak smůla, slyšela pacientka

Naočkovat se proti covidu-19 chtěla pražská studentka vysoké školy, která se o svůj příběh podělila s redakcí iDNES.cz. Přála si zůstat v anonymitě, redakce však její totožnost zná. Jako jedna z mnoha se v minulém roce nakazila nemocí covid-19 a díky prodělání této nemoci měla zaručenou půlroční bezinfekčnost, která dívce zajišťovala neomezený vstup kamkoliv v rámci protikoronavirových restrikcí.

„Dostala jsem doporučení, abych tuto půlroční ‚bezinfekčnost‘ využila a nechodila na očkování, především z důvodu vyhnutí se špatné reakci na vakcínu. Měla jsem totiž změřené vysoké hodnoty protilátek. Po uplynulých pěti měsících jsem tedy nakonec začala řešit očkování a to tak, aby to bylo pro mě bylo možná co nejbezpečnější,“ vysvětlila dívka.

Kontaktovala svého praktického lékaře ohledně první dávky očkování, ten ji ale seznámil s faktem, že budu muset počkat nejlépe do podzimu, kdy zájem o očkování vzroste. „Pokud by člověk dávku totiž chtěl nyní, tak očkující lékař či ordinace musí objednat minimum osmi (v závislosti na druhu vakcíny, pozn.red.) dávek, které kvůli nezájmu nejsou schopni vyočkovat,“ uzavřela studentka.

Praktičtí lékaři mají podle předsedy jejich sdružení Petra Šonky pokyn lidi očkovat, i když se nějaké množství vakcín vyhodí. „Neumím úplně odpovědět, zda se to (popsaný případ, pozn.red.) děje, či neděje. Vakcín je ale tolik, že se stejně budou vyhazovat a je jedno, zda se vyhodí u praktika, nebo ve skladu,“ sdělil Šonka.

Nicméně má pochopení pro situaci, kdy ordinace nemá žádného jiného zájemce a musela by objednat minimálně balení s 5 ampulemi, přičemž, když vezmeme v úvahu nejčastěji využívanou látku od společností Pfizer/BionTech, to znamená 30 dávek, ze kterých by následně byla využita pouze jedna.

Poněkud odlišná situace je v očkovacích centrech, které jsou součástí nemocnic. „Některá očkovací místa využívají formy objednávek přes web z důvodu, aby si zájemce rezervovala za sebou, ale jde nejen o důvody ohledně samotné úspory vakcín, ale hlavně kvůli organizaci,“ uvedl na dotaz iDNES.cz mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob. Ministerstvo odmítlo, že by zde docházelo k nesmyslně dlouhému odkládání vakcinace.

„Osobně to dělám tak, že sezvu několik zájemců do ordinace na jeden den, ampuli otevřeme a zbytek se prostě vyhodí,“ doplnil praktik Šonka. Nicméně uvedl, že nakládání s vakcínami v současnosti, kdy je o ně velmi malý zájem, hodnotí jako nehospodárné a velkým zlepšením by bylo, kdyby vakcíny nové generace, které přijdou na podzim, byly distribuovány v poměru jedna ampule – jedna očkovací dávka, jak je tomu například u očkování proti chřipce.

K 19. dubnu bylo podle ministerstva zdravotnictví zlikvidováno zhruba 280 tisíc dávek, odhadem za 1,9 milionu eur, tedy zhruba 47 milionů korun. ČR má vakcíny buď na skladě, zlikvidované, nebo je darovala. Darované vakcíny jsou k dnešnímu dni v celkové hodnotě 12,1 milionu eur, tedy zhruba 300 milionů korun. Detailní přehled naleznete v tabulce:

Data k 19.4. dodáno(celkem) vyočkováno zničeno(celkem) darováno/prodáno z ČR ČR(skladem) Comirnaty 19 865 370 14 644 620 105 657 749 970 4 365 123 Spikevax 2 924 900 1 589 520 75 380 70 800 1 189 200 Vaxzevria 1 811 000 887 208 85 639 939 600 101 447 Janssen 1 298 400 412 059 10 116 748 800 127 425 Novavax 312 000 5384 – – 306 616

Nadbytečné množství vakcín, které nyní tvoří problém i pro Česko, vzniklo již systémem nákupu, kdy Evropská unie vyjednala objemy pro všechny členské státy. Pro roky 2022 a 2023 šlo o dvakrát 900 milionů dávek. Zatím bylo v ČR vyočkováno k 3. květnu celkem 17 576 424 dávek. Nákup původně kritizoval i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, nicméně zohlednil i druhou stranu téže mince.

„Je potřeba zdůraznit, že jsme se dostali k vakcínám proti covidu, a je to zásluha především Evropské unie, (...) jejichž cena je opravdu velmi nízká,“ uvedl ministr. Zároveň díky tomuto mechanismu, který se nyní jeví spíše jako problematický, byly dle ministra vakcíny dostupné brzy i pro menší země, jako je Česko. Každopádně vakcín tedy bude dostatek i v budoucnu a to i za situace, kdy by o ně neměl být vůbec žádný zájem.

„ČR původně vyjádřila zájem o nižší objemy dávek – cca 7 milionů pro rok 2022 a 7 milionů pro rok 2023, nicméně smlouva je nastavena tak, že státy musí odebrat své poměrné množství dle obyvatel, což pro ČR představovalo přes 10 milionů dávek na jeden rok. Vzhledem k tomu, že nikdo ze států nechtěl rozdíl mezi námi žádaným množstvím a nám přiděleným množstvím nakoupit, musela se ČR zavázat k odběru celého objemu,“ osvětlil mluvčí resortu Jakob.

Nicméně i tak se ministerstvo snaží dodávky alespoň co nejvíce racionalizovat, aby mohly být smysluplně využity. Resort například inicioval žádost, aby došlo k odložení dodávek celkem 2,5 milionu dávek, které měla Česká republika obdržet během dubna, května a června, až do třetího čtvrtletí. Zároveň se jedná o zřízení skladů u výrobce samotného tak, aby státy nemusely vakcíny odebírat na své území v okamžiku výroby.

„Zároveň Evropská komise jedná s výrobci o dalších možných přesunech, případně přejednání podmínek smlouvy. Jde o společný postup států EU, a v tom je síla. I toto si vyžádalo velmi složitá jednání s výrobcem, který nemusel přistoupit ani na toto,“ doplnil Jakob.

Podzimní strategii boje s covidem pro portál iDNES.cz popsal náměstek Josef Pavlovic: „V tuto chvíli konzultujeme nejlepší očkovací strategii s Českou vakcinologickou společností, čekáme na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), komu dávat čtvrtou dávku, připravujeme motivačně-informativní kampaň, ale v této epidemiologické situaci nedává zatím smysl ji spouštět,“ uvedl. Stěžejní též bude, jaké mutace bude převládat u nás a ve světě a jaké vakcíny budou k dispozici.

Podle Válka je jisté, že na podzim přijde další vlna epidemie. „Připravujeme se i na to, abychom měli dostatek vakcín a léků na podzim. Otázka je, jaká mutace nebo jaká kombinace mutací to bude,“ dodal. Vláda ho proto pověřila zahájit v rámci Evropské unie diskusi o nákupu léku Paxlovid pro podzimní měsíce. Vyjednávat má i o vakcíně od firmy Moderna.

Ta patří mezi nejdražší očkovací látky proti covidu-19, které si Česko objednávalo. Jedna dávka stojí asi 550 korun, látka od Pfizer/BioNTech je o 50 korun levnější. Moderna dosud tvořila podle dat o očkování zhruba devět procent všech podaných dávek, aplikovalo se jich necelých 1,6 milionu. Většina očkovacích látek, téměř 83 procent, podaných od prosince 2020 bylo od firmy Pfizer/BioNTech.

Válek se chce rozhodovat i podle toho, jestli firma bude dodávat nový typ vakcíny uzpůsobený na variantu omikron, která se v současnosti šíří. Výrobci mRNA vakcín, Pfizer a Moderna, pracují na upravených vakcínách, nicméně jsou stále ve fázi klinických studií. „Není jasné, zda budou schváleny EMA včas před očkováním pro podzimní vlnu,“ upozornil mluvčí Jakob. Pokud by se schválení stihlo, nový typ vakcín by automaticky nahradil starou generaci, přičemž objem dodávek zůstane nezměněný.

Nicméně podle Jakoba stávající složení vakcín podle všech studií efektivně brání nejen nákaze, ale především před vážným průběhem onemocnění, ať už jde o jakoukoliv variantu, která se doposud objevila. „Očkování doporučujeme všem, ať už se jedná o rozhodnutí k primovakcinaci, nebo boosteru,“ zakončil.