Přibylo 10715 případů covidu, o 230 víc než před týdnem. Stoupla incidence

Nové údaje zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na svém webu.

Vysoká byla hlavně pozitivita u preventivně testovaných. Laboratoře zaznamenaly také 1 938 podezření na opakovanou nákazu, přibližně stejně jako před týdnem. Znovu se mírně zvýšila incidence, na 100 000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 508 nakažených.

Laboratoře v úterý provedly zhruba 34 000 testů, o 5 000 méně než před týdnem. U preventivních testů bylo podle prvních údajů pozitivních 27,56 procenta vzorků, což by byl nejvyšší podíl za jeden den od začátku epidemie. Při dalších aktualizacích se ale tyto údaje revidují a to tak, že podíly pozitivních testů většinou klesají.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 7500 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7738 584,3 Případů 15. 3. 1441 108,8 Aktivních případů: 4577 345,6 Mrtvých 3490 263,5 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7109 513,2 Případů 15. 3. 1394 100,6 Aktivních případů: 5813 419,7 Mrtvých 4197 303,0 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3690 572,9 Případů 15. 3. 741 115,0 Aktivních případů: 3018 468,6 Mrtvých 2610 405,2 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 3839 650,8 Případů 15. 3. 631 107,0 Aktivních případů: 4339 735,5 Mrtvých 2371 401,9 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1102 374,0 Případů 15. 3. 218 74,0 Aktivních případů: 1038 352,3 Mrtvých 1633 554,2 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4186 509,9 Případů 15. 3. 876 106,7 Aktivních případů: 4458 543,0 Mrtvých 3307 402,8 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1801 405,9 Případů 15. 3. 445 100,3 Aktivních případů: 1932 435,4 Mrtvých 1548 348,9 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2955 535,7 Případů 15. 3. 565 102,4 Aktivních případů: 3707 672,0 Mrtvých 2121 384,5 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2238 428,2 Případů 15. 3. 504 96,4 Aktivních případů: 2327 445,2 Mrtvých 1858 355,5 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2900 568,8 Případů 15. 3. 614 120,4 Aktivních případů: 3026 593,6 Mrtvých 1703 334,0 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6747 566,0 Případů 15. 3. 1337 112,2 Aktivních případů: 7973 668,9 Mrtvých 4728 396,6 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2560 405,1 Případů 15. 3. 520 82,3 Aktivních případů: 3254 514,9 Mrtvých 2381 376,7 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 2816 400,6 Případů 15. 3. 582 82,8 Aktivních případů: 3558 506,1 Mrtvých 2238 318,4 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4818 401,3 Případů 15. 3. 865 72,1 Aktivních případů: 4831 402,4 Mrtvých 5063 421,7 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Počty nakažených v ČR v mezitýdenním srovnání zhruba od začátku února klesaly, ale v minulém týdnu začaly růst.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška vydrží vysoké pravděpodobně do konce března. Za důvod zastavení poklesu považuje vysokou nakažlivost varianty omikron, případně její subvarianty BA.2, a jejich schopnost nakazit i lidi, kteří nákazu už prodělali nebo jsou očkovaní.

Dušek ale upozornil, že vyšší počty pozitivně testovaných se nepromítají do zátěže nemocnic. Očekává, že naopak bude dál klesat počet hospitalizovaných ve vážném stavu. Denně by podle něj mělo do nemocnic směřovat v následujících zhruba deseti dnech průměrně 200 pacientů, 20 na jednotky intenzivní péče. Počet hospitalizovaných od minulého týdne klesl o více než 200 lidí, počet pacientů v těžkém stavu se snížil o 40 na 121.

Ve většině krajů opět k dnešnímu dni vzrostlo incidenční číslo. Nižší než 400 už je pouze v Karlovarském kraji, kde na 100 000 obyvatel připadá za uplynulý týden 373 nakažených. Naopak nejhůře je na tom Plzeňský kraj s incidencí 648.

V Česku se od pondělí rozvolnila další protiepidemická opatření. Nošení respirátorů už je povinné pouze v hromadné dopravě, zdravotnictví a sociálních službách. Na ostatních místech není nutná žádná ochrana dýchacích cest. Povinnost zakrývání nosu a úst byla spolu s vývojem epidemie opakovaně zmírňovaná a znovu zpřísňovaná.

První případy koronaviru v Česku se potvrdily 1. března 2020. Za dobu trvání epidemie se v zemi prokazatelně nakazilo více než 3,7 milionu lidí, zemřelo 39 248 z nich.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden